У Києві відкрили унікальне укриття: з’явилось перше відео

У Києві відкрили унікальне укриття з автоматизованою системою доступу. Перше таке сховище з’явилося в Дарницькому районі.

У Києві відкрили унікальне укриття з автоматизованою системою доступу.

Його вже тестують у використанні, тому місцеві мешканці уже можуть ним користуватися.

Про це повідомив заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, передає НСН .

Що відомо про нове укриття

Автоматизована система дає доступ мешканцям до укриття. Коли лунає сигнал тривоги, сховище одразу розблокується через два інтернет-канали – основний і резервний.

Крім того мешканці отримають тимчасовий пін-код через Telegram-бота на випадок, якщо система не спрацювала або не лунає сигнал повітряної тривоги. Таким чином з’являється більше гарантій безпеки.

До того ж потрапити до унікального укриття можна буде через диспетчерську службу, яка має дистанційний доступ, і за допомогою звичайного фізичного ключа.

Проте якщо в будинку не буде світла, замок не відкриється. Зробити це можна буде лише тоді, коли з’явиться електроенергія.

“Автоматичне відкриття дверей під час тривоги, зв’язок з диспетчером, датчики контролю повітря – це все вкрай важливо для належного функціонування укриттів”, – написав Ткаченко.

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