У Києві відкрили унікальне укриття: з’явилось перше відео

У Києві відкрили унікальне укриття з автоматизованою системою доступу. Перше таке сховище з’явилося в Дарницькому районі.
У Києві відкрили унікальне укриття з автоматизованою системою доступу.
Його вже тестують у використанні, тому місцеві мешканці уже можуть ним користуватися.
Про це повідомив заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, передає НСН.
Що відомо про нове укриття
Автоматизована система дає доступ мешканцям до укриття. Коли лунає сигнал тривоги, сховище одразу розблокується через два інтернет-канали – основний і резервний.
Крім того мешканці отримають тимчасовий пін-код через Telegram-бота на випадок, якщо система не спрацювала або не лунає сигнал повітряної тривоги. Таким чином з’являється більше гарантій безпеки.
До того ж потрапити до унікального укриття можна буде через диспетчерську службу, яка має дистанційний доступ, і за допомогою звичайного фізичного ключа.
Проте якщо в будинку не буде світла, замок не відкриється. Зробити це можна буде лише тоді, коли з’явиться електроенергія.
“Автоматичне відкриття дверей під час тривоги, зв’язок з диспетчером, датчики контролю повітря – це все вкрай важливо для належного функціонування укриттів”, – написав Ткаченко.
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