Відключення світла в Україні: з 24 червня ліміти розподілятимуть по-новому

Принципи відключення світла в Україні з 24 червня зміняться. Ліміти для областей розподілятимуть по-новому. Побутові споживачі отримуватимуть менше лімітів, але графіки мають вирівнятися.

Про це повідомив в ефірі КИЇВ24 радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, передають Новини України – НСН.

Відключення світла в Україні проводитимуться по-новому

В Україні з 24 червня встановлять рівномірні ліміти споживання між областями.

Ми з доступної електроенергії по Україні будемо віднімати обсяг електрики, яка потрібна для об’єктів критичної інфраструктури, і вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитися ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% для кожної області, а з урахуванням критичної інфраструктури, яка зменшить доступність електрики, буде 70%. Але ці 70% буде доведено до кожного регіону, і, відповідно, тривалість відключень по Україні плюс-мінус має вирівнятися, – сказав Бойко

Крім того, він відмітив, що навіть у вихідний день українська енергосистема була близька до того, аби в незначному обсязі запровадити графіки.

Було виведено на два тижні раніше атомний блок з ремонту. Це додало енергосистемі 1000 МВт, і це дуже суттєва цифра додаткової доступної потужності, яка і допомогла у вихідні уникнути обмежень взагалі. Хоча вчора ввечері довелося впродовж однієї години залучати аварійну допомогу у сусідів для того, аби виконати обіцянку і не застосовувати графіки обмежень, – додав Бойкo

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