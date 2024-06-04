Відключення світла сьогодні будуть довшими: до 7 годин поспіль – названо причини

Відключення світла сьогодні в Україні будуть довшими, ніж учора. Названо причини.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на «Укренерго» і Yasno.

В Україні у вівторок, 4 червня, побутовим та промисловим споживачам відключатимуть світло протягом всього дня. Ліміти на споживання будуть діяти у всіх областях, повідомляє «Укренерго».

Чому відключення світла сьогодні будуть довшими

Зокрема «Укренерго» прогнозує дефіцит в енергосистемі протягом всієї доби через зростання споживання в спеку та зменшення імпорту.

4 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії, – йдеться у повідомленні

Дефіцит електроенергії у вівторок, 4 червня, буде більшим, аніж у понеділок напередодні, тому відключення електроенергії будуть тривалішими, – повідомив, у свою чергу, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначив, що у плановий ремонт виведені два енергоблоки атомних електростанцій, а також розпочато ремонтні роботи на лінії, якою здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини.

Стабілізаційні обмеження будуть більші, ніж у понеділок – 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків, – зазначив Коваленко

Нагадаємо, що так звані темні слоти у графіку відключень означають відсутність електроенергії в разі застосування графіків обмеження електропостачання. Сірі слоти позначають можливість відключень у цей період. А отже в сумі електроенергії може не бути по сім годин поспіль.

Ще новини України: Йдеться про роки: скільки ще в Україні будуть відключення світла