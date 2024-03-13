Мобільні відділення Ощадбанку розпочали роботу у 5 прифронтових областях

Мобільні відділення Ощадбанку розпочали роботу у п’яти прифронтових областях. Про це повідомляє з посиланням на сайт фінустанови Мінреінтеграції, передає НСН.

В яких областях розпочали роботу Мобільні підрозділи Ощадбанку

Йдеться про:

Донецьку,

Запорізьку,

Харківську,

Херсонську,

Чернігівську області.

Ці банківські підрозділи – броньовані, оснащені супутниковим зв’язком, сигналізацією і тривожними кнопками. Також у них є автономне електропостачання, системи відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціонування та вентиляції.

Мобільні підрозділи надаватимуть послуги в тих населених пунктах, де не працює жоден інший банк.

Графік їх курсування визначається спільно з органами місцевої влади та обласними військовими адміністраціями. Він може коригуватися відповідно до безпекової ситуації у регіоні.

У мобільних підрозділах банку місцеві мешканці зможуть відкрити поточний рахунок, оформити депозит, перевипустити платіжну картку, здійснити грошовий переказ, отримати соціальну допомогу тощо.

Ще новини України: Які обмеження на зняття готівки в банкоматах встановили банки України – подробиці