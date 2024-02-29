Які обмеження на зняття готівки в банкоматах встановили банки України – подробиці

Під час введеного в Україні воєнного стану були встановлені обмеження на зняття готівки в банкоматах. Розміри цих лімітів можуть різнитися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.

Про умови зняття готівки у банкоматі сказано на порталі Національного банку України (НБУ), передає НСН.

Які обмеження на зняття готівки в банкоматах встановили банки України

Нацбанк установив тимчасові ліміти на зняття готівки у 2024 році:

Щодня в межах країни: до 100 тисяч гривень;

На тиждень за кордоном (рахунок ведеться з понеділка по неділю): 12 500 гривень;

Ліміт на проведення операцій за кордоном карткою в гривнях: до 100 тисяч гривень на місяць.

Варто зазначити, що в Україні існують ліміти на максимальну суму зняття готівки в окремих банкоматах, які можуть видавати до 1 тисячі гривень за транзакцію чи менше. У таких випадках рекомендується спробувати інший банкомат або звернутися до каси банку-партнера для зняття готівки.

Державна фінустанова ПриватБанк встановлює різні обмеження на суму готівки, яку клієнти можуть зняти, враховуючи декілька критеріїв:

Тип картки : банк видає різні картки (кредитні, дебетові та додаткові, кожна з яких має свої специфічні ліміти зняття готівки, встановлені банком;

: банк видає різні картки (кредитні, дебетові та додаткові, кожна з яких має свої специфічні ліміти зняття готівки, встановлені банком; Статус клієнта в банку : VIP-клієнтам або особам з вищими фінансовими рейтингами можуть дозволити більші ліміти зняття, ніж звичайним користувачам;

: VIP-клієнтам або особам з вищими фінансовими рейтингами можуть дозволити більші ліміти зняття, ніж звичайним користувачам; Особливі угоди з банком: це різноманітні банківські угоди, наприклад, за депозитами, кредитами чи іншими фінансовими послугами, які пропонує ПриватБанк.

Максимальна сума готівки, яку можна зняти з банкоматів Привату, становить 20 тис. гривень упродовж трьох годин при використанні картки ПриватБанку. Якщо у вас немає картки Привату, тоді:

ліміт на виведення готівки становить 4 тис. гривень за одну операцію;

можливо максимум 5 операцій зі зняття готівки;

на добу доступно 20 тис. гривень.

Обмеження в банкоматах Ощадбанку

Власникам картки “Моя картка” від Ощадбанку встановлено місячний ліміт на зняття готівки до 20 ти. гривень без комісії. При перевищенні цієї суми нараховується комісія 1% від суми, що перевищує ліміт. Ощадбанк рекомендує користувачам не знімати великі суми готівки одразу.

Скільки коштів можна зняти з картки mono у банкоматі

Клієнти Монобанку можуть знімати гроші зі своїх карток через банкомати партнерських банків, включаючи А-Банк, Універсал Банк, Укргазбанк, а також через термінали City24. За виведення коштів з власного рахунку стягується комісія 0,9%, а з кредитного — 4%.

Які ліміти встановив ПУМБ

В ПУМБ клієнти можуть знімати до 10 тисяч гривень за одну транзакцію, використовуючи “ВсеКарту” в банкоматах свого банку. За день можна провести до 10 таких операцій, що дозволяє клієнтам досягти максимального денного ліміту зняття готівки в розмірі 100 тисяч гривень, який встановлено Національним банком.

Раніше ми писали: Які ліміти на переказ коштів на картку встановили ПриватБанк і monobank: деталі