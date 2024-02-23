Які ліміти на переказ коштів на картку встановили ПриватБанк і monobank: деталі

У повсякденному житті українці широко використовують перекази з картки на картку, проте вони зіштовхуються з обмеженнями, встановленими банками. Які ліміти на переказ коштів встановили ПриватБанк і monobank, розповідає Новини.LIVE. Передає НСН.

Які ліміти на переказ коштів на картку встановили ПриватБанк і monobank

Під час здійснення грошових переказів через онлайн-банкінг існують обмеження, як на суму, так і на кількість платежів протягом конкретного періоду часу.

Ліміти на перекази між фізичними особами у ПриватБанку та Монобанку встановили наступним чином:

ПриватБанк — при переказі на рахунки інших банків діє обмеження 29 999 грн (один платіж). Дозволено 100 транзакцій на день і 200 на місяць;

monobank — при переказі на рахунки інших банків діє обмеження 60тис. грн (один платіж). Дозволено 50 транзакцій на день і 150 на місяць.

Обмеження на перекази через платіжні сервіси

Сервіси, які пропонують переказ між картками будь-яких банків, також встановили ліміти на ці послуги. Ці обмеження не залежать від банківських установ, які випустили картки клієнтів. Наприклад, платіжний сервіс iPay.ua встановив такі ліміти:

25 тис. грн — сума одного платежу;

220 тис. грн — сума платежів на місяць;

25 транзакцій на добу;

100 переказів на місяць.

Обмеження на перекази за кордон

З початком повномасштабного вторгнення Національний банк України встановив обмеження на перекази з карток українських банків на картки іноземних. Ліміти встановили наступним чином:

заборонено надсилати кошти за кордон з гривневого карткового рахунку;

ліміт на переказ на закордонні картки з валютних карт українських банків — 100 тис. гривень на місяць.

Яку суму можна відправити та отримати на картку

Суми платежів, які можна відправляти з картки на картку, не регулюються законодавством. Фінансові установи мають право встановлювати власні ліміти щодо грошових переказів з картки на картку, для протидії шахрайству та відмиванню грошей. Обмеження автоматично застосовуються у банківських застосунках та платіжних сервісах, і у кожної фінустанови вони свої.

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