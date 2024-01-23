Клієнти державного “ПриватБанку” можуть додавати до мобільного застосунку картку будь-якого іншого банку та здійснювати платежі та перекази. Щоб прив’язати інші картки до Приват24, варто скористатися спеціальною інструкцією.

Про це йдеться у матеріалах банку, передає НСН.

Як у Приват24 додати картку іншого банку

Клієнти банку можуть використовувати картку іншого банку у застосунку Приват24 після додавання у список так:

здійснювати перекази коштів з картки на свої картки, а також оплачувати рахунки у ПриватБанку;

робити платежі на картку Visa/Mastercard будь-якого світового банку;

здійснювати платежі по країні за реквізитами;

робити оплату житлово-комунальних послуг;

поповнювати рахунок мобільного телефону.

Також можна поповнити з неї карту ПриватБанку, зокрема погасити борг за “приватівською” кредиткою. Для цього потрібно перейти у розділ “Всі послуги” та натиснути “Переказ між Вашими рахунками”.

Як прив’язати карту іншого банку до Приват24

Для того щоб додати банківську карту іншого банку у Приват24, необхідно спочатку обрати розділ “Додати картку” у пункті “Мої рахунки”.

Після цього з’явиться нове віконце: “Додавання в акаунт картки іншого банку”.

Там потрібно ввести реквізити нової картки:

назву;

16-значний номер;

термін дії картки;

CVV-код.

Додавши картку, треба натиснути “Далі”, потрапити у вікно, де треба підтвердити свою дію.

Там можна буде відредагувати введену інформацію щодо картки, після чого підтвердити її, обравши пункт “Підтвердити за допомогою 3-D Secure”.

При цьому з доданої картки спишуть 1 гривню, яку упродовж місяця повернуть.

Після того, як натиснули кнопку підтвердження, нова картка з’явиться в нижній частині переліку банківських карток у розділі “Картки інших банків”.

Як у Приват24 додати картку іншого банку – інструкція

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