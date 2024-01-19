Українець обдурив банкомат і поповнив свою картку без грошей на 90 тисяч гривень. Його вже викрили і судили. Про це з посиланням на вирок Ужгородського міськрайонного суду повідомляє ТСН, передає НСН. На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

В Ужгороді до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який за три місяці поповнив свій банківський рахунок на 90 тис. грн, не вносячи у банкомат жодних коштів.

Українець обдурив банкомат – як йому це вдалося

За даними суду, житель Ужгорода у листопаді 2021 року вигадав, як обдурювати банкомат “Ощадбанку”. Для цього він через нього поповнював свою банківську картку, яку видав інший банк. У матеріалах суду йдеться, що системою відправлявся запит на VISA та далі в банк-емітент для дозволу виконання операції. Після отримання від банку-емітенту відповіді з підтвердженням про успішне поповнення карткового рахунку на банкомат надійшло повідомлення про успішну операцію з боку банку-емітента та команда прийняти готівку.

Проте, при обробці даних отриманих від банку-емітенту, банківська платіжна карта, яку використовував чоловік, відхилила операцію з помилкою обробки чипом картки, внаслідок чого купюри, які останній вносив не потрапили до депозитної касети банкомату, повернулися разом з карткою власнику, а грошові кошти у свою чергу, з урахуванням факту успішної операції для поповнення рахунку клієнта від АТ “Державний ощадний банк України” зарахувалися на рахунок банківської платіжної картки у розмірі відповідно до суми поповнення, – йдеться у матеріалах суду

Таким чином чоловік за три місяці поповнив свій рахунок на понад 90 тисяч гривень.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він пообіцяв повернути “Ощадбанку” всі гроші.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 190 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну. Також він повинен повернути банку майже 92 тисячі гривень матеріальних збитків.

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