«Розбив параліч» після отримання повістки: на Закарпатті судили завідувача музею

На Закарпатті судили завідувача музею. Він заявив, що його «розбив параліч» після отримання повітки. Про цей випадок пишуть Новини Закарпаття, передає НСН.

Неявку до військкомату у зазначений день в суді визнали недоведеною, а чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши покарання на іспитовий термін.

Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області.

За матеріалами суду, завідувач Липовецького краєзнавчого музею з Хустського району отримав повістку і 8 грудня 2022 року пройшов ВЛК. Комісія визнала його придатним до військової служби, а 12 грудня 2022 року він мав з’явитися до ТЦК та СП, але не з’явився ні тоді, ні протягом року.

Представники ТЦК та СП подали на ухилянта до суду.

В суді музейник заявив, що того дня, коли він мав прибути в ТЦК, йому відібрало одну сторону тіла, тому він не прийшов до ТЦК та СП.

“Цього ж дня 12 грудня 2022 р. він до РТЦК та СП не прийшов оскільки почував себе хворобливо, а саме у нього паралізувало правий бік. Лише наступного дня він звернувся до лікаря, який призначив йому лікування”, — йдеться у матеріалах судової справи

Також зазначається, що 12 грудня чоловік до медиків не звертався, а звернувся наступного дня і отримав направлення до відповідного фахівця.

“Зазначені докази, сумнівів у їхній достовірності не викликали, викладені чи посвідчені в них відомості є такими, що мають значення для встановлення фактів і обставин кримінального провадження, визнається і оцінюється судом як належні та допустимі, а у сукупності — достатніми та взаємозв`язаними для прийняття процесуального рішення”, — йдеться у вироку суду.

У суді визнали, що висловлені стороною захисту доводи щодо неможливості явки 12 грудня 2022 року через стан здоров`я не підтверджені жодними доказами та є недоведеними.

Завідувача музею визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши на 2 роки іспитового терміну.

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