До 15 років засудили мешканця Дніпра, який працював на ворога, повідомляє Дніпровська обласна прокуратура, передає НСН.

До 15 років за ґратами засуджено жителя м. Дніпра, який передавав інформацію представнику рф про українських захисників, рух техніки та наслідки ракетних обстрілів

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури відстояли у суді апеляційної інстанції покарання у вигляді 15 років позбавлення волі жителю м. Дніпра за фактом державної зради та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурори у суді довели, що на початку повномасштабного вторгнення рф засуджений – працівник компанії мобільного зв’язку, добровільно співпрацював зі співробітником гру генштабу зс рф.

На виконання завдань куратора чоловік передавав відомості про розташування територіального управління Нацгвардії України, переміщення підрозділів українських військових та рух військової техніки.

Ще одним його завданням була фіксація наслідків ракетних обстрілів, зокрема, масштаби руйнувань залізничного вузла у м. Павлоград.

Інформатор приховано здійснював фото- та відеозйомку об’єктів та надсилав дані ворогу у вигляді текстових повідомлень, фотознімків, відеозаписів та відміток на електронних картах з детальним описом.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання засудженого виявлено і вилучено мобільний телефон, де міститься переписка з особою, яка ставила йому ці завдання, та гранату Ф1.

У суді чоловік не визнав свою вину, але заявив клопотання щодо проведення стосовно нього процедури обміну.

Суд першої інстанції перекваліфікував дії обвинуваченого з ч. 2 ст. 111 на ч. 3 ст. 114-2 КК України та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Прокурори не погодились із цим рішенням та оскаржили його в апеляційному порядку.

Дніпровський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу обласної прокуратури, залишив апеляційні скарги сторони захисту без задоволення та скасував вирок першої інстанції, призначивши новий.

Наразі вирок набрав законної сили.

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