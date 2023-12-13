У росії засудили до 18 років тюрми військового із Запорізької області. Про це з посиланням на генеральну прокуратуру РФ повідомляє Zmina, передає НСН.

Південний окружний військовий суд Росії засудив до 18 років позбавлення волі військовополоненого бійця Збройних сил України Антона Байдракова.

Байдраков родом з Бердянська та служив у 501 окремому батальйоні морської піхоти України. У полон чоловік потрапив у квітні минулого року, про що розповів матері в телефонній розмові.

– Я живий, усіх вас дуже люблю, не хвилюйтеся за мене, – сказав він їй.

Журналісти видання “Ґрати” називали Байдракова напарником іншого військовополоненого Антона Чередника, якого також у Росії кинули за ґрати, але на 19 років.

Байдракову росіяни закидали вбивство та жорстоке поводження з цивільними в Маріуполі, а також “проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності” й “насильницьке захоплення влади”.

На думку російського слідства, чоловік “незаконно утримував місцеву мешканку на території промислової зони, а потім убив її”.

Перші три роки Байдраков має провести у в’язниці, а решту – у колонії суворого режиму.

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