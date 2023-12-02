ЗСУ ліквідували росіянина, який закатував кота – подробиці (фото)

В Україні на війні ліквідували ще одного окупанта. Солдат армії РФ з Архангельської області Артем Лаврентьєв “прославився” в росії тим, що протягом кількох тижнів жорстоко знущався з кота своєї матері, знімав це на відео і викладав до мережі. Тварина після катувань померла. Про смерть живодера повідомив блогер Necro Mancer, передає НСН.

ЗСУ ліквідували росіянина, який закатував кота

Після того, як історія зі знущанням набула розголосу, Лаврентьєва відправили до колонії, а закатованому ним коту Кузі згодом встановили пам’ятник у Сєвєродвінську.

Засуджений Артем Лаврентьєв вирішив піти воювати проти України, щоб пришвидшити свій вихід із в’язниці. Однак окупанта ліквідували на фронті.

“Прийшла 100% достовірна інформація, через військкомат. Мертвий Артемко Лаврентьєв, живодер. Убив разом із співмешканкою кота своєї матері. 3,5 роки колонії, позбавлення батьківських прав. З колонії напросився на СВО. Зник безвісти влітку, знайдено тільки зараз. У січні-лютому те, що від нього залишилося за кілька місяців непохованим, привезуть його матері до Сєвєродвінська, у закритій труні”, – написали місцеві зоозахисники.

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