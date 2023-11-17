Чи може батько-одинак виїхати за кордон у воєнний стан – пояснення

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Під час цих заходів діє заборона на виїзд військовозобов’язаних за кордон. Проте є певні виключення. Про це розповідає Інформатор, передає НСН.

Чи може батько-одинак виїхати за кордон у воєнний стан

Право на виїзд з України у воєнний стан поширюється на батьків-одинаків. Це питання регулює закон. У абзаці 5 статті 23 “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” мовиться, що право на виїзд є у жінок і чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

На держкордоні обов’язково потрібно надати документи, що підтверджують їхній статус. Пропустити зможуть за наявності таких документів:

свідоцтва про народження дитини (дітей);

свідоцтва про смерть матері дитини;

або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;

або рішення суду про оголошення матері померлою.

Чи може виїхати за кордон чоловік, який доглядає за хворою людиною

Люди, які потребують постійного догляду можуть виїжджати за кордон в умовах воєнного стану у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення, або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд.

Якщо людина буде виїжджати у супроводі особи, яка такий догляд здійснює, то при перетині кордону потрібно надати:

документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. Ці документи можна отримати від управління соціального захисту населення у разі офіційного оформлення такої соціальної послуги з догляду;

висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному сторонньому догляді та акт встановлення факту здійснення догляду.

Такий акт складають на підставі звернення особи, яка здійснює догляд, до районної держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. На підставі такого звернення особи, яка здійснює догляд, районна держадміністрація, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після надходження заяви, складають акт встановлення факту здійснення догляду в довільній формі. Цей акт надсилають заявнику або видають особисто за його бажанням.

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