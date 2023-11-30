В росії до 12 років засудили українського військового: деталі

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовослужбовця Павла Запорожця до 12 років колонії. Про це пише “Радіо Свобода”, передає НСН.

В росії до 12 років засудили українського військового

Павла Запорожця рашисти звинуватили в замаху на вчинення «теракту» в Херсоні 9 травня 2022 року. Російська пропаганда стверджувала, що Запорожець був завербований Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України і готував в окупованому Херсоні теракт до святкових заходів рф, присвячених Дню перемоги у 2022 році. За версією російського слідства, Запорожець готував теракт під час акції «Безсмертний полк», яку російська адміністрація планувала в окупованому на той час Херсоні.

Сам Запорожець вказав суду, що планував підірвати російський військовий патруль рано-вранці – через комендантську годину мирні жителі не постраждали б. Також він був не згоден, що його судять у межах кримінального кодексу, оскільки він військовослужбовець і його мають судити в межах Женевської конвенції. Адвокат підсудного просив припинити справу та визнати ветерана АТО Запорожця військовополоненим, але суд у цьому відмовив.

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