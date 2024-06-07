Від 400 грн доведеться заплатити за перевірку лічильника – привіт від водоканалу

Чому українці мають заплатити за перевірку лічильника води, та чи можна без цього обійтися розповідають Новини України – НСН .

Одна з комунальних послуг, якою користується більшість українців, — це водопостачання. Вартість води оплачується за лічильниками і дуже важливо, щоб вони були справними. Для цього їх потрібно періодично перевіряти.

Перевірка лічильників гарячої та холодної води є обов’язковою процедурою, яку потрібно проводити раз на чотири роки. Це передбачено Законом України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.

Під час перевірки лічильника фахівець встановлює точність вимірювання приладом та можливість його подальшої експлуатації. У разі виявлення неточностей лічильник ремонтують чи замінюють.

Як перевірити лічильник

Перевірку лічильника повинен ініціювати сам споживач, звернувшись до спеціальних служб у встановлені терміни. Важливо, що послуга з перевірки лічильників є платною. Така послуга коштує:

372 гривні — майстер водоканалу зніме лічильник, встановить на час перевірки перехідник, даючи можливість користуватися водою. Після перевірки майстер встановить лічильник назад та опломбує його;

396 гривень доведеться заплатити, якщо лічильник доведеться міняти на новий;

у 237 гривень коштуватиме демонтаж та монтаж лічильника, якщо споживач захоче віддати прилад на перевірку не водоканалу, а іншому підприємству;

111 гривень коштує розпломбування та опломбування приладу, при цьому споживач має самостійно зняти лічильник та обрати підприємство, яке проведе перевірку.

Що буде, якщо вчасно не перевірити лічильник

Якщо вчасно не перевірити лічильник, водоканал не прийматиме його показники. Перші три місяці платити доведеться за середніми показниками за попередні місяці, а далі за нормами водоспоживання, встановленими в Україні.

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