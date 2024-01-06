В Україні з 7 січня можуть перекрити 8 важливих трас. Про це повідомив олова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм, передає НСН.

Дороги можуть перекривати через погодні умови.

Друзі, починаючи з неділі в Україні очікуються великі опади, різке зниження температури та ускладнення руху на автомобільних дорогах. І якщо наприкінці минулого року це стосувалося лише декількох областей, цього разу нас очікують негоди протягом майже місяця по всій країні, – зазначив Мустафа Найєм

За його словами, вже з неділі в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди.

Ми готові і точно зробимо свою роботу. Але без вашої допомоги, обережності та свідомості нам буде важко, – каже Найєм

Українців просять у найближчі дні:

Не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби. У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Бажано також мати термос із гарячим чаєм або кавою.

Бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг.

Куди звертатися у разі виникнення проблем

В Агентстві відновлення працюватиме цілодобова гаряча лінія. Звертайтеся із запитанням щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення: +38 067 400 60 80.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій звертайтесь за номерами: 101, 102 та 103.

В Україні з 7 січня можуть перекрити 8 важливих трас: список

Негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.

Такі обмеження можуть бути введені на наступних основних дорогах, а саме:

М-05 Київ-Одеса

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине

М-13 Кропивницький-Платонове

М-22 Полтава-Олександрія

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь

Н-11 Дніпро-Миколаїв

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах, зважаючи на ситуацію.

Будь ласка, зважайте на це, плануючи свій маршрут, – закликають громадян

Яка погода очікується

Як інформує Укргідрометцентр, 7-9 січня в країні будуть складні погодні умови. Причина – арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях очікується значний сніг – до 10-20см. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях – до 30 см.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях синоптики прогнозують значні опади – дощ, який переходитиме у сніг. Тут також буде ожеледь і налипання мокрого снігу.

Сильні пориви вітру очікуються в східних і південних областях – до 15-20 м/с, будуть хуртовини, снігові замети. На більшості доріг – ожеледиця.

Упродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу.

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