В Україну ввірветься арктичний холод: найбільше зачепить дві області

З неділі, 7 січня, в Україну повернеться арктичний холод, найсильніші морози найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині. Однак вже з 11 січня температура повітря знов почне підвищуватися. Такий прогноз погоди оприлюднила українська синоптикиня Наталка Діденко в своєму Telegram-каналі, передає НСН.

За її даними, у п’ятницю, 5 січня, Україна опиниться під впливом циклонів Annelie та Brigitta, які вночі принесуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу практично по всій території.

А вдень антициклон Hannelore витіснить опади з заходу, центру та півдня. На півдні навіть можливі сонячні прояснення.

Температура повітря протягом дня +2…+9 градусів, вздовж північних районів свіжіше, -3…+2.

У Києві завтра очікується місцями невеликий дощ чи мокрий сніг. На дорогах слизько та мокро. Уночі 0…+3 градуси, а вдень 0…-2, тому надвечір ожеледиця зміцніє.

В Україну ввірветься арктичний холод

Як повідомляє ДСНС, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях значний сніг, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади (дощ з переходом в сніг), ожеледь, налипання мокрого снігу.

В центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Впродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу.

Водіїв закликають не планувати поїдки на далекі відстані, а всім громадянам бути обережними під час перебування на вулиці.

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