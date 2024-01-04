Коли тепер Водохреща і якою буде погода на Водохреща у 2024 році

За новоюліанським календарем, на який перейшла з 1 вересня українська православна церква, змінилися дати багатьох релігійних свят, як то: Миколая, Різдво, Святий Вечір, Михайла тощо. НСН розповість, коли тепер Водохреща і якою буде погода на Водохреща у різних регіонах України.

Коли тепер Водохреща

Раніше, свято Йордану відзначалося 19 січня, але з 2024 року воно буде святкуватися 6 січня, спільно з католиками. Ця дата випадає на суботу.

Якою буде погода на Водохреща

Погода на Водохреща різнитиметься у різних регіонах України. Синоптики кажуть, що десь буде 11 градусів тепла, а десь 9 морозу. Найтепліше в цей день буде у Криму, а найхолодніше – у Чернігові.

У Києві обіцяють від мінус 4 до плюс 1 у суботу 6 січня. Хмарно, але без опадів.

Приблизно така ж погода і у Дніпрі. Від 4 з позначкою “мінус” до 2 з позначкою “плюс”. Без опадів. Вранці можливо визирне сонце, а потім буде похмуро.

На Донеччині обіцяють сонячний ранок і хмарну погоду вдень. Температура повітря – від 2 тепла до 2 морозу. Без опадів.

Найтепліше у Криму – від 3 до 11 градусів з позначкою “плюс”. Мінлива хмарність, без опадів.

У центрі України помірно прохолодно. Так, у Кропивницькому прогнозують температуру повітря від 3 помозу до 3 тепла. Мінлива хмарність, без опадів.

У Луцьку – 1-2 градуси морозу. Вранці і вдень можливий сніг.

У Львові теж сніжитиме, але у другій половині дня. А у першій йтиме дощ. Температура повітря – від 0 до 4 градусів тепла.

Тепло буде у Одесі. Від 3 до 9 градусів тепла. Хмарно з проясненнями. Без опадів.

У Харкові мороз – від 1 до 6 градусів. Хмарно і без опадів.

І Херсоні очікується температура повітря від 1 градусу морозу до 9 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У Чернівцях похмуро і тепло. Від 1 до 6 градусів з позначкою “плюс”. У другій половині дня можливий дощ.

У Чернігові мороз від 1 до 9 градусів, вранці і вдень – сніжитиме.

Історія Водохреща

Записи у Євангелії, розповідають про подію, що сталася, коли Ісус досяг 30 років і прибув до річки Йордан, де його хрестив Іван Хреститель. Згідно із священними текстами, ця подія мала велике духовне значення. Після хрещення відкрилися небеса, і Дух Божий у формі голуба схилився над Ісусом, супроводжуючи цю подію надприродним підтвердженням. З неба пролунав голос, який оголосив: «Це Мій Улюблений Син, в Ньому Моє велике задоволення.»

Хрещення Ісуса Христа у Йордані є важливим етапом в історії християнства. Річка Йордан на Водохреща вказує на початок громадської діяльності Ісуса, його прийняття місії порятунку людства. Відтак, ця подія стала основою для встановлення свята Водохреща в християнській церкві. Воно є одним із найдавніших та найважливіших свят у християнській традиції та відзначається різними способами у різних церковних обрядах.

У цей день християни освячують воду, що стає символом свята. Вважається, що ця освячена вода наділена цілющими властивостями та може виліковувати хвороби. Із цієї причини вона зберігається протягом усього року та не псується.

Прикмети на Водохреща

Якщо на Водохреща дерева вкриті інеєм, то навесні у відповідний день тижня треба сіяти ярову пшеницю: “вродить, як гай!”

Під час освячення води йде сніг – добре роїтимуться бджоли й колоситимуться хліби.

На Богоявлення сніг іде – до урожаю, ясний день – до неврожаю.

Якщо цього дня ясна й холодна погода – на посушливе літо, похмура й сніжна – на рясний урожай.

Йде сніг – на врожай гречки: зранку – ранньої, вдень – середньої, а ввечері – пізньої.

Коли на Водохреща випав повний місяць – бути великій воді.

Якщо в цей день зоряна ніч – вродять горіхи і ягоди.

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