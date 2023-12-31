Ще 50 камер фіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах з 1 січня – де саме

З 1 січня на українських дорогах почнуть працювати ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Загалом в Україні працюватимуть 265 камер.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає НСН.

З його слів, 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.

Місто Київ

просп. Броварський/ст. м. Лівобережна. Напрямок спрямування приладу — ст. м. Лівобережна.

Київська область

Бориспіль, вул. Броварська, 1-А. Напрямок спрямування приладу — вул. Глібова;

Бориспіль, вул. Київський шлях, 2-Б. Напрямок спрямування приладу — вул. Чумацька;

на 28 км+342 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу — м. Київ;

на 28 км+342 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу — м. Чернігів;

на 35 км+352 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу — с. Велика Солтанівка;

на 28 км+450 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу — с. Віта-Поштова;

на 46 км+050 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу — с. Калинівка.

Дніпропетровська область

Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14. Напрямок спрямування приладу — вул. Виноградна;

Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти). Напрямок спрямування приладу — вул. Співдружності.

Миколаївська область

Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т. Напрямок спрямування приладу — пров. Парковий;

Миколаїв, просп. Героїв України, 55. Напрямок спрямування приладу — пров. Київський;

Миколаїв, вул. Велика Морська, 13. Напрямок спрямування приладу — Одеське шосе;

Миколаїв, просп. Центральний, 96. Напрямок спрямування приладу — вул. Садова;

Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А. Напрямок спрямування приладу — вул. Прибузька;

Миколаїв, просп. Богоявленський, 55/2. Напрямок спрямування приладу — вул. Виноградна;

Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т. Напрямок спрямування приладу — вул. Пушкінська;

Миколаїв, просп. Героїв України, 20. Напрямок спрямування приладу — Київське шосе;

Миколаїв, просп. Центральний, 160. Напрямок спрямування приладу — Херсонське шосе;

Миколаїв, просп. Богоявленський, 125. Напрямок спрямування приладу — вул. Старофортечна;

Миколаїв, просп. Богоявленський, 140. Напрямок спрямування приладу — вул. 295-ї Стрілецької Дивізії;

на 294 км+260 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу — с. Мазурове.

Полтавська область

Полтава, вул. Європейська, 108. Напрямок спрямування приладу — вул. Раїси Кириченко;

Полтава, вул. Решетилівська, 32. Напрямок спрямування приладу — у напрямку вул. Героїв-пожежних;

на 30 км+459 автодороги М-22. Напрямок спрямування приладу — м. Полтава.

Чернігівська область

Чернігів, вул. Івана Мазепи, 58. Напрямок спрямування приладу — вул. Музична;

Чернігів, вул. Івана Мазепи, 55. Напрямок спрямування приладу — просп. Перемоги;

Чернігів, просп. Миру, 192. Напрямок спрямування приладу — вул. Рятувальників;

Чернігів, вул. Жабинського, 2-Б (навпроти). Напрямок спрямування приладу — вул. Старобілоуська;

Чернігів, вул. Козацька, 22 (навпроти). Напрямок спрямування приладу — вул. Інструментальна;

на 113 км+864 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу — м. Київ.

Вінницька область

на 417 км+815 автодороги М-30. Напрямок спрямування приладу — с. Чаульське;

на 294 км+567 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу — м. Житомир;

на 294 км+619 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу — м. Вінниця.

Волинська область

на 97 км+990 автодороги Н-22. Напрямок спрямування приладу — вул. Лісна.

Житомирська область

на 190 км+150 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу — м. Бердичів.

на 247 км+134 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу — м. Київ.

Закарпатська область

на 226 км+887 автодороги Н-13. Напрямок спрямування приладу — м. Ужгород.

Івано-Франківська область

на 322 км+566 автодороги Н-09. Напрямок спрямування приладу — вул. Богдана Хмельницького;

на 120 км+854 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу — м. Івано-Франківськ;

на 124 км+050 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу — с. Отинія;

на 66 км+610 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу — с. Пійло.

Львівська область

Львів, вул. Стрийська, 35. Напрямок спрямування приладу — вул. Івана Чмоли;

на 66 км+283 автодороги М-09. Напрямок спрямування приладу — с. Ясенівці;

на 447 км+803 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу — м. Броди;

на 3 км+064 автодороги Н-17. Напрямок спрямування приладу — м. Луцьк;

на 4 км+898 автодороги Н-17. Напрямок спрямування приладу — м. Луцьк.

Одеська область

на 96 км+449 автодороги М-15. Напрямок спрямування приладу — с. Монаші;

на 120 км+354 автодороги М-15. Напрямок спрямування приладу — с. Михайлівка;

на 364 км+792 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу — м. Одеса.

Більше про камери автофіксації порушень

У червні 2020 року в Києві запрацювали перші 20 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загалом по всій Україні тоді обіцяли встановити 700 таких систем. В МВС казали, що помічають тенденцію до зниження кількості порушень, зафіксованих автоматично. Так, за рік функціонування системи кількість порушень знизилася в 10 разів, а кількість ДТП у цих місцях зменшилася втричі.

Штрафи за перевищення швидкості

Відповідальність за порушення статті 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості) Кодексу України про адміністративні правопорушення, за перевищення швидкості більш як на 20 км/год передбачений штраф 340 грн, а якщо на понад 50 км/год — 1700 грн.

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