Ще 50 камер фіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах з 1 січня – де саме

З 1 січня на українських дорогах почнуть працювати ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Загалом в Україні працюватимуть 265 камер.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає НСН.
З його слів, 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.
Місто Київ
- просп. Броварський/ст. м. Лівобережна. Напрямок спрямування приладу — ст. м. Лівобережна.
Київська область
- Бориспіль, вул. Броварська, 1-А. Напрямок спрямування приладу — вул. Глібова;
- Бориспіль, вул. Київський шлях, 2-Б. Напрямок спрямування приладу — вул. Чумацька;
- на 28 км+342 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу — м. Київ;
- на 28 км+342 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу — м. Чернігів;
- на 35 км+352 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу — с. Велика Солтанівка;
- на 28 км+450 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу — с. Віта-Поштова;
- на 46 км+050 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу — с. Калинівка.
Дніпропетровська область
- Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14. Напрямок спрямування приладу — вул. Виноградна;
- Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти). Напрямок спрямування приладу — вул. Співдружності.
Миколаївська область
- Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т. Напрямок спрямування приладу — пров. Парковий;
- Миколаїв, просп. Героїв України, 55. Напрямок спрямування приладу — пров. Київський;
- Миколаїв, вул. Велика Морська, 13. Напрямок спрямування приладу — Одеське шосе;
- Миколаїв, просп. Центральний, 96. Напрямок спрямування приладу — вул. Садова;
- Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А. Напрямок спрямування приладу — вул. Прибузька;
- Миколаїв, просп. Богоявленський, 55/2. Напрямок спрямування приладу — вул. Виноградна;
- Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т. Напрямок спрямування приладу — вул. Пушкінська;
- Миколаїв, просп. Героїв України, 20. Напрямок спрямування приладу — Київське шосе;
- Миколаїв, просп. Центральний, 160. Напрямок спрямування приладу — Херсонське шосе;
- Миколаїв, просп. Богоявленський, 125. Напрямок спрямування приладу — вул. Старофортечна;
- Миколаїв, просп. Богоявленський, 140. Напрямок спрямування приладу — вул. 295-ї Стрілецької Дивізії;
- на 294 км+260 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу — с. Мазурове.
Полтавська область
- Полтава, вул. Європейська, 108. Напрямок спрямування приладу — вул. Раїси Кириченко;
- Полтава, вул. Решетилівська, 32. Напрямок спрямування приладу — у напрямку вул. Героїв-пожежних;
- на 30 км+459 автодороги М-22. Напрямок спрямування приладу — м. Полтава.
Чернігівська область
- Чернігів, вул. Івана Мазепи, 58. Напрямок спрямування приладу — вул. Музична;
- Чернігів, вул. Івана Мазепи, 55. Напрямок спрямування приладу — просп. Перемоги;
- Чернігів, просп. Миру, 192. Напрямок спрямування приладу — вул. Рятувальників;
- Чернігів, вул. Жабинського, 2-Б (навпроти). Напрямок спрямування приладу — вул. Старобілоуська;
- Чернігів, вул. Козацька, 22 (навпроти). Напрямок спрямування приладу — вул. Інструментальна;
- на 113 км+864 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу — м. Київ.
Вінницька область
- на 417 км+815 автодороги М-30. Напрямок спрямування приладу — с. Чаульське;
- на 294 км+567 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу — м. Житомир;
- на 294 км+619 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу — м. Вінниця.
Волинська область
- на 97 км+990 автодороги Н-22. Напрямок спрямування приладу — вул. Лісна.
Житомирська область
- на 190 км+150 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу — м. Бердичів.
- на 247 км+134 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу — м. Київ.
Закарпатська область
- на 226 км+887 автодороги Н-13. Напрямок спрямування приладу — м. Ужгород.
Івано-Франківська область
- на 322 км+566 автодороги Н-09. Напрямок спрямування приладу — вул. Богдана Хмельницького;
- на 120 км+854 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу — м. Івано-Франківськ;
- на 124 км+050 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу — с. Отинія;
- на 66 км+610 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу — с. Пійло.
Львівська область
- Львів, вул. Стрийська, 35. Напрямок спрямування приладу — вул. Івана Чмоли;
- на 66 км+283 автодороги М-09. Напрямок спрямування приладу — с. Ясенівці;
- на 447 км+803 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу — м. Броди;
- на 3 км+064 автодороги Н-17. Напрямок спрямування приладу — м. Луцьк;
- на 4 км+898 автодороги Н-17. Напрямок спрямування приладу — м. Луцьк.
Одеська область
- на 96 км+449 автодороги М-15. Напрямок спрямування приладу — с. Монаші;
- на 120 км+354 автодороги М-15. Напрямок спрямування приладу — с. Михайлівка;
- на 364 км+792 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу — м. Одеса.
Більше про камери автофіксації порушень
У червні 2020 року в Києві запрацювали перші 20 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загалом по всій Україні тоді обіцяли встановити 700 таких систем. В МВС казали, що помічають тенденцію до зниження кількості порушень, зафіксованих автоматично. Так, за рік функціонування системи кількість порушень знизилася в 10 разів, а кількість ДТП у цих місцях зменшилася втричі.
Штрафи за перевищення швидкості
Відповідальність за порушення статті 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості) Кодексу України про адміністративні правопорушення, за перевищення швидкості більш як на 20 км/год передбачений штраф 340 грн, а якщо на понад 50 км/год — 1700 грн.
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