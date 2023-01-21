В Україні створюють Smart-укриття: як вони виглядатимуть

В Україні створюють інноваційні Smart-укриття. Вони зможуть гуртувати творчу молодь як під час небезпеки, так і в мирні часи, передає НСН.

Для цього планують реорганізувати існуючі укриття та бомбосховища, перетворивши їх на безпечні освітні інноваційні хаби Smart Shelter – CLUST Space. Метою проєкту є підтримка безперервного освітнього процесу в Україні в умовах російської повномасштабної військової агресії, пошук та впровадження інноваційних та комфортних рішень безпеки, що стануть фундаментом повоєнного відновлення країни.

Де облаштують Smart-укриття

З’являться Smart-укриття на базі приміщень вищих навчальних закладів. Як розповіли 20 січня у пресслужбі міністерства освіти та науки України, перше Smart-укриття на базі бібліотеки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Для цього вже створили робочу групу, до якої входять:

Студенти та керівний склад КПІ;

Представники державних установ;

Співробітники компанії “CLUST”.

«Наразі команда проєкту шукає партнерів для його масштабування по всій території України та відкриття ще 10 – 20 інноваційних укриттів при університетах», йдеться у повідомленні.

З чого складатиметься Smart-укриття

Перший інноваційний хаб Smart Shelter облаштують у приміщенні площею 600 квадратних метрів. У ньому буде робоча зона для навчання, читання лекцій та презентацій. Також там буде зона відпочинку, кухня, туалети та душові кабіни, куточок для дітей з меблями-трансформерами та багато іншого.

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