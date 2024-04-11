В Україні ліквідовано російського пропагандиста, ще двоє поранені

В Україні ліквідовано російського пропагандиста, а ще двоє отримали поранення. Знищений майор був професійним “рупором Кремля”.

Про це НСН повідомляє, посилаючись на російські ЗМІ, які визнали втрату.

Ліквідувати вдалося майора Євгена Половодова, який був «рупором Кремля», адже працював у пресслужбі міноборони РФ.

Під час обстрілу, під який потрапила група «Вісті Луганська», було смертельно поранено нашого товариша, майора прес-центру військ «Захід» Женя Половодів, – повідомив пропагандист Олександр Коц

Він зазначив, що разом із убитим вони знімали не один репортаж у Харківській області та «працювали» у найгарячіших точках під Ізюмом.

Крім того, повідомляється, що ще двоє пропагандистів Артем Юндас та Денис Шум отримали поранення.

Євгену Половодову було 33 роки. Він уродженець Братської Іркутської області РФ. 2013 року закінчив Воронезький державний університет за спеціальністю «Піар». З 2015 року – офіцер відділу інформаційного забезпечення у Воронежі. У 2021 році виконував спеціальні завдання у Сирії. З перших днів так званої СВО організував роботу «журналістів» у складі прес-центру Західного угруповання військ РФ – супроводжував їх та сам знімав репортажі.

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