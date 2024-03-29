Під час атаки на Крокус ліквідовано російського полковника ГРУ, який приїхав з України у відпустку

Під час атаки на Крокус було ліквідовано російського полковника ГРУ, який приїхав з України у відпустку і пішов на концерт «Пікніка». А потрапив врешті на концерт Кобзона.

Про ліквідацію окупанта повідомляє російське видання База, передає НСН.

Зазначається, що під час атаки на Крокус загинув полковник ГРУ Тимур М’ясніков. Він брав участь у агресії проти України. У березні приїхав у відпустку та пішов разом із сім’єю на концерт «Пікніка». Тут його і настигла карма.

Про загибель військового повідомив телеграм-канал випускників суворовських училищ та голова відділення самарського організації «Офіцери Росії» Артур Маліванчук. За словами Маліванчука, лише кілька днів тому М’ясніков приїхав у відпустку до родини до Москви. 22 березня разом із дружиною та сином він пішов на концерт «Пікніка».

Під час нападу в М’яснікова влучили три кулі. Його намагалися врятувати лікарі, але їм це не вдалося.

М’ясніков був окупантом з досвідом. До України він воював у Косово та Таджикистані. Служив у третій бригаді спецназу, Генеральному штабі ЗС Росії. Полковника було нагороджено багатьма бойовими орденами та медалями, а це означає, що список його злочинів великий.

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