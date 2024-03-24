У США відреагували на звинувачення України у теракті в «Крокус Сіті Холл» у Підмосков’ї. Там повністю відкидають спроби рф прив’язати Україну до теракту.

Про це пише NBC News, передає НСН.

Рада національної безпеки (NSC) США відкинула спроби рф прив’язати Україну до теракту в підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл». Про це повідомляє NBC News.

«ІДІЛ несе виключну відповідальність за цю атаку. Україна ніяк не причетна», – заявила речниця NSC Едріен Вотсон

Вотсон також вкотре підтвердила, що США попереджали росію про загрозу теракту з боку ІДІЛ.

Зазначається, що напередодні Рада безпеки США заявила, що попередження було зроблено «відповідно до її давньої політики обов’язку попереджати».

Як підтвердили виданню представники США, співробітники розвідки місяцями збирали інформацію, яка свідчить про те, що ІДІЛ може здійснити атаку з масовими жертвами в рф.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше відкинули звинувачення росії в тому, що стрільці, які скоїли теракт у Підмосков’ї, нібито мали намір виїхати в Україну.

В Офісі Президента заявили, що Україна не має жодного відношення до теракту в «Крокус Сіті Хол».

В Міністерстві закордонних справ України теж категорично відкинули звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в ТЦ «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську. Заява МЗС була зроблена на офіційному сайті українського зовнішньополітичного відомства.

У відомстві заявили, що такі звинувачення є спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства.

«Російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців у результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів і тортур», – заявляють у відомстві.

У МЗС також закликали міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії.

Тим часом, біля посольства США у Москві сьогодні приспустили прапор на знак поваги до пам’яті загиблих внаслідок теракту у Підмосков’ї

24 березня по всій РФ оголошено день жалоби.

Число постраждалих під час теракту в «Крокус Сіті Холлі» збільшилося до 152 осіб

Число загиблих – 133 особи, як раніше заявляло МНС Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали: Теракт у “Крокус Сіті Хол” – хто причетний: подробиці та версії розстрілу людей під час концерту

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