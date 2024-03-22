Щонайменше 40 загиблих і понад 100 поранених – у підмосковному клубі Крокус сіті хол сталася стрілянина

У п’ятницю ввечері, 22 березня, у концертному залі Крокус сіті хол у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. Попередньо відомо про 40 загиблих і понад 100 поранених.

Відео з місця інциденту опублікували російські Telegram-канали.

Оновлено о 20:20. Російський Telegram-канал Shot із посиланням на джерела повідомляє, що загинуло 40 осіб, ще понад 100 — дістали поранення.

На кадрах видно, як у концертному залі здіймається клуб диму, а потім чути постріли, схожі на автоматну чергу.

«Стріляють з автомата, стріляють по натовпу», — сказав на відео один з очевидців.

За словами очевидців, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї, до цього було чути сильний вибух. Це сталося до або на початку виступу російського гурту Пікнік.

Також на кадрах видно сильну пожежу і вбитих людей.

Офіційно російські силовики ситуацію не коментували, проте відомо, що на місце події вже виїхали поліцейські та медики.

8 березня посольство США попереджало своїх громадян у РФ про загрозу теракту в Москві.

Американські дипломати заявляли, що теракт можуть здійснити в місцях великого скупчення людей, наприклад, на концерті.

При цьому посольство США повідомляло про загрозу теракту протягом найближчих 48 годин.

Внаслідок стрілянини у концертному залі ТЦ Crocus City Hall у підмосковному Красногорську вже є 40 загиблих та понад сотня поранених, повідомляє ТАСС, посилаючись на ФСБ.

Як повідомив один з очевидців, терористи увірвалися та почали усіх розстрілювати, а також кинули коктейль Молотова, після чого усе загорілося.

«Сидів у залі зверху, де балкони були, почули постріли. Спочатку не зрозуміли, що сталося. Потім особисто побачив, як терористи зайшли і почали розстрілювати всіх, кинули Молотов, усе підпалилося. Нас повели до виходу, але вихід був замкнений. Ми бігали по всьому Crocus City, намагалися знайти вихід, але було безуспішно. Зайшли в підвал і там дочекалися МНС. Вийшли», — розповів чоловік .

Як повідомляє Shot, посилаючись на власні джерела, стрілянину влаштували пʼятеро чоловіків.

Російські Telegram-канали повідомили про ще один вибух в ТЦ. У будівлі почався штурм. Аеропорти Внуково, Шереметьєво, Домодєдово, а також РЖД посилили заходи безпеки на тлі теракту в Підмосков’ї. Тіла загиблих виносять із приміщення, повідомляє Astra.

Співробітники ДПС перекривають дороги поблизу ТЦ. Ведеться розшук чотирьох чоловіків у камуфльованому одязі, які могли втекти з місця злочину. За даними спецслужб, у злочинців, які залишилися в будівлі, можуть бути заручники, повідомляє Telegram-канал Baza.

У п’ятницю ввечері, 22 березня, у концертному залі Crocus City Hall у підмосковному Красногорську сталася стрілянина.

За словами очевидців, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї, до цього було чути сильний вибух. Це сталося до або на початку виступу російського гурту Пікнік.

Офіційно російські силовики ситуацію не коментували, проте відомо, що на місце події вже виїхали поліцейські та медики.

Американські дипломати заявляли, що теракт можуть здійснити в місцях великого скупчення людей, наприклад, на концерті.

При цьому посольство США повідомляло про загрозу теракту протягом найближчих 48 годин.

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