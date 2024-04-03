В Україні ліквідували «Кобзона» – «матьорого» окупанта і за сумісництвом близького друга іншого відомого загарбника і пропагандиста «Тринадцятого» – Єгора Гузенка, якого той називає “братом”.

Про це повідомив сам Гузенко, який сьогодні весь день скиглить з приводу смерті свого «брата», на прощання з яким навіть не може поїхати, адже «зайнятий» вбивством українців. До того ж, як він зізнавався, на Росії йому з’являтися не можна, бо там на нього заведено кримінальні справи. Тому він ховається в зоні так званої «СВО», а саме – на території окупованої Херсонської області. А на похорони відправив від себе лише вінок.

Отже, «Тринадцятий» розповів, що до кобзона відправився Володимир Митрополов з позивним «Кобзон» (Це ж треба, як гарно вийшло!).

Він – не просто мобілізований або “заробітчанин”. Він окупант свідомий – з досвідом. Воював ще з 2014 року, коли «іхтамнєти» вдерлися на український Донбас. Гузенко каже, що познайомився з Митрополовим у ДАП. Також про «Кобзона» відомо, що він захоплював Авдіївський коксохім.

Володимир Митрофанов (Кобзон) був загарбником з великим досвідом і хизувався своєю участю у війні проти України

А нещодавно українські Захисники спинили його назавжди. Артилерійський снаряд влучив у бойову машину рашистів. За словами «Тринадцятого», в останні дні з його друзів загинув не тільки Митрофанов.

Закопали «Кобзона» у Мінеральних водах, звідки він був родом. Тож земля, як то кажуть, бетоном.

«Тринадцятий» погрожує усім українцям помститися за смерть «брата».

Але, сподіваємось, що йому самому недовго залишилося топтати землю. Бо ЗСУ працюють.

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