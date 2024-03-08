В Україні ліквідували російського футболіста, який двічі ставав чемпіоном рф. Він вирішив змінити спортивну кар’єру на роль окупанта – і поплатився за це життям. Про ліквідацію В’яеслава Москаленка повідомили російські ЗМІ, передає НСН.

Російського футзаліста В’ячеслава Москаленка, який воював на Донбасі у складі військ Російської Федерації, було ліквідовано українськими військовими.

В Україні ліквідували російського футболіста

Прес-служба Асоціації міні-футболу Росії повідомила, що 43-річного окупанта було вбито 7 березня.

Москаленко починав кар’єру у новосибірських командах, двічі ставав чемпіоном Росії (2002/2003, 2003/2004), триразовим володарем Кубка Росії (2000, 2003, 2004) та переможцем Суперкубку (2001) з міні-футболу.

У складі збірної Росії Москаленко провів 19 матчів та забив 10 голів. Він брав участь у чемпіонаті Європи 2003 року.

Ще новини України і світу: У Бердянську ліквідували колаборанта, який здавав патріотів

Підписуйтесь на наш Телеграм-канал – там оперативно важливі та цікаві новини без реклами