У Бердянську ліквідували колаборанта, який здавав патріотів

У Бердянську ліквідували колаборанта Олександра Галія, який здавав патріотів. Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, передає НСН.

Про Галія відомо, що колаборант допомагав загарбникам прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів. Він одним із перших пішов на співпрацю з росіянами.

Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками, – йдеться у повідомленні Вікторії Галіціної

Крім того, вона заявила, що “до повномасштабної війни Галій займався перероблюванням сміття та продажем тютюнових виробів, та після окупації Бердянська дещо змінив свою діяльність – допомагав рашистами прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів”.

Мешканці міста називали Галія “Саня Спичкин”.

Як саме його вбили, наразі не повідомляється. У Телеграм-каналі “Бердянськ сьогодні” вказано, що колаборанта могли отруїти.

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