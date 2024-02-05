В ресторані Adriatic у Лисичанську ліквідували «міністра МНС ЛНР» та інших колаборантів – ЗМІ

В ресторані Adriatic у Лисичанську, по якому було завдано удару 3 лютого, ліквідували «міністра МНС ЛНР» Олексія Потелещенка та інших колаборантів. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомив Телеграм-канал “Донбас.Важно” , передає НСН.

Серед жертв вибуху в ресторані Adriatic у Лисичанську виявився Олексій Потелещенко, який обіймав посаду “міністра МНС ЛНР”. До 2014 року він працював на керівних посадах у ДСНС України, але 2014 року перейшов на бік “ЛНР”, почавши працювати в “народній міліції ЛНР”, а пізніше в “МНС ЛНР”, ставши “міністром надзвичайних ситуацій ЛНР” у вересні 2023 року, – ідеться в повідомленні

Зазначається, що, за даними сайту “Миротворець”, Потелещенко проживав у Лисичанську. Востаннє з його акаунта заходили на його сторінку в соцмережі VK чотири дні тому.

Зазначимо, як стало відомо, в окупованому Лисичанську під удар у ресторані “Адріатик” потрапили місцеві колаборанти, “військові прокурори” та працівники “комендатури”. Про це пишуть у місцевих Телеграм-каналах.

Зокрема, у чатах Лисичанська пишуть, що в обстріляному ресторані відзначав ювілей його власник Сімбад Товмасян, який тісно співпрацював з окупаційною владою.

Стверджується, що на свято були запрошені місцеві “депутати”, працівники “військової прокуратури” і “комендатури”.

Нагадаємо, окупаційна влада заявляє про 28 загиблих в ресторані. Спочатку вони заявили, що під обстріл потрапила міська пекарня, де мирні жителі купували хліб. Потім визнали, що під удар припав на дорогий розважальний заклад.

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