Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

В Україні ліквідували товариша командувача ВДВ Теплинського полковника Оспанова

Адмін сайту
В Україні ліквідували товариша командувача ВДВ Теплинського полковника Оспанова

В Україні ліквідували товариша командувача ВДВ Теплинського полковника Оспанова. Про це повідомляє Інформаційний Спротив, а у російських ЗМІ з’явилися деталі ліквідації високопоставленого військового, передає НСН.

Армана Оспанова ліквідували на Херсонщині 6 січня. Він очолював бронетанкову службу ВДВ.

Відомо, що окупант Оспанов був близьким товаришем командувача ВДВ генерала Михайла Теплинського.

Як ліквідували полковника Оспанова

В Україні ліквідували товариша командувача ВДВ Теплинського полковника Оспанова

За версією російських ЗМІ, 6 січня Оспанов прибув для перевірки в розташування 104-ї десантно-штурмової дивізії РФ біля населеного пункту Козачі Лагері Херсонської області. Там він дізнався, що на лінії бойового зіткнення заглох пошкоджений БТР, а трос, щоб його відбуксирувати, порвався. Нібито начальник бронетанкової служби “проявив ініціативу” і вирішив особисто доставити евакуаційній групі новий трос.

Після прибуття полковника на місце евакуації група російських військових опинилася під обстрілом української артилерії, – так описують “подвиг” Оспанова російські ЗМІ

Перевірити, чи правдиві ці повідомлення, неможливо. Але головне результат – окупант більше не топтатиме українську землю.

До речі, раніше ми показували відео, як окупант-мародер «прозрів», зайшовши в покинутий будинок українців на Херсонщині

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×