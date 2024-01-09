В Україні ліквідували товариша командувача ВДВ Теплинського полковника Оспанова. Про це повідомляє Інформаційний Спротив, а у російських ЗМІ з’явилися деталі ліквідації високопоставленого військового, передає НСН.

Армана Оспанова ліквідували на Херсонщині 6 січня. Він очолював бронетанкову службу ВДВ.

Відомо, що окупант Оспанов був близьким товаришем командувача ВДВ генерала Михайла Теплинського.

Як ліквідували полковника Оспанова

За версією російських ЗМІ, 6 січня Оспанов прибув для перевірки в розташування 104-ї десантно-штурмової дивізії РФ біля населеного пункту Козачі Лагері Херсонської області. Там він дізнався, що на лінії бойового зіткнення заглох пошкоджений БТР, а трос, щоб його відбуксирувати, порвався. Нібито начальник бронетанкової служби “проявив ініціативу” і вирішив особисто доставити евакуаційній групі новий трос.

Після прибуття полковника на місце евакуації група російських військових опинилася під обстрілом української артилерії, – так описують “подвиг” Оспанова російські ЗМІ

Перевірити, чи правдиві ці повідомлення, неможливо. Але головне результат – окупант більше не топтатиме українську землю.

До речі, раніше ми показували відео, як окупант-мародер «прозрів», зайшовши в покинутий будинок українців на Херсонщині