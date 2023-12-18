Під Авдіївкою ліквідували росіянина з “нефартовим” прізвищем (фото)

Українські військові продовжують масово знищувати російських загарбників під Авдіївкою. Серед ліквідованих опинився окупант з “нефартовим” прізвищем. Про це повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, передає НСН.

Під Авдіївкою ліквідували росіянина з “нефартовим” прізвищем

На Авдіївському напрямку свою смерть знайшов Олександр Лєпьошкін з Челябінської області. У некрологах зазначається, що він добровільно погодився йти на штурм Авдіївки.

“Лєпьошкін виправдав своє прізвище – добровільно підписав контракт, витратив 160 тисяч рублів з одноразової виплати на придбання обмундирування та екіпірування, сам зголосився на Авдіївський напрямок … взагалі зробив все щоб розбитися “в лєпьошку”, – зазначив експерт.

Раніше ми писали: ВІДЕО: Окупант-мародер «прозрів», зайшовши в покинутий будинок українців