ВІДЕО: Окупант-мародер «прозрів», зайшовши в покинутий будинок українців

Російський окупант-мародер «прозрів», увійшовши в покинутий будинок українців. Він зняв відео, яке оприлюднили у мережі. На запису ми бачимо істерику загарбника, шокованого добробутом української родини, яка була змушена тікати від росіян і кинути все своє майно. Події відбуваються на лівобережжі Херсонщини, передає НСН.

Окупант ходить по покинутому і вже трохи розбитому будинку і знімає відео. Він не приховує своєї ненависті до України. Особливу злість у російського мародера викликає високий рівень життя українців, недоступний йому самому.

Військовий злочинець не міг зрозуміти, звідки українці мають гроші на такі багаті будинки.

Ще один особняк! Оце жили! Звідки вони гроші брали?! – дивувався за кадром російський окупант.

Також він констатує, що мешканці були змушені втікати від них – загарбників.

Відео прокоментував український журналіст Денис Казанський у своєму блозі.

«Роками росТВ втирало цим …, що в Україні злидні та бідність. І тут бидло, що вирвалося з дерев’яних хат, виявило, що навіть в Україні рівень життя вищий, ніж у нафтогазовій наддержаві», – зазначив журналіст

Окупант-мародер «прозрів», зайшовши в покинутий будинок українців: відео

Обережно! У відео ненормативна лексика. Росіяни не вміють розмовляти без неї.

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