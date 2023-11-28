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Як виглядає покинутий ядерний бункер часів Холодної війни (фото)

покинутий ядерний бункер часів Холодної війни
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В Данії частково відкрили для екскурсій секретний ядерний бункер Regan West часів Холодної війни. Він мав стати “останнім бастіоном” демократії, якщо людство порине в хаос. Про це пише Express, передає НСН.

Як виглядає покинутий ядерний бункер часів Холодної війни

Бункер знаходиться за 400 кілометрів від Копенгагена, у Рольдському лісі на півночі Данії, посеред лісового масиву. Він був побудований на вимогу НАТО в 60-і роки ХХ ст. На опублікованих фото видно, що вхід у нього замасковано під скромну бетонну будівлю, вкриту десятирічним мохом. Бункер має звичайні сірі двері, які допомагали відлякувати людей та зберігати його секретність.

покинутий ядерний бункер часів Холодної війни

Під час радянських ядерних випробувань та Карибської кризи бункер мав все необхідне для забезпечення безпеки данського уряду, зокрема урядовців, держслужбовців і монаршої родини протягом місяця. Проєктування будівлі дозволяло витримати не лише ядерний удар, а й вибух водневої бомби.

покинутий ядерний бункер часів Холодної війни

Площа бункера становить 5500 м². Його було виведено з експлуатації у 2003 році, через 12 років після розпаду СРСР, а про його існування світ дізнався у 2012 році. Він має понад 230 кімнат, які можуть вмістити близько 350 осіб. Також у нього є основна спальня, призначена для розміщення монарха на випадок НП, а також їдальня та урядова конференц-зала.

покинутий ядерний бункер часів Холодної війни

Декор, типовий для 60-х років, досі присутній поряд зі старими телефонами, мапами світу та ліжками.

покинутий ядерний бункер часів Холодної війни

Видання пише, що наразі бункер частково відкритий для екскурсій, а оскільки всі ключові системи вимкнено, то відкрита для відвідувань частина цілком контактна.

покинутий ядерний бункер часів Холодної війни

Раніше ми писали: Як підключити генератор до будинку: поради і застереження

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