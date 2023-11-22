Як підключити генератор до будинку: поради і застереження

Враховуючи досвід попереднього року, споживачі вже почали встановлювати генератори у своїх будинках. Однак необхідно знати, як зробити це правильно і безпечно. У Державній інспекції енергетичного нагляду розповіли, як правильно під’єднати генератор до будинку. Передає НСН.

Як підключити генератор до будинку

Зазначається, що будь-яка електростанція є об’єктом підвищеної небезпеки та потребує дотримання належних умов експлуатації, тож слід завжди пам’ятати загальні вимоги:

інструкція від виробника з експлуатації електростанції є обов’язковою до виконання; генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках (навіть на балконі); електростанції можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр; генератор має бути сухим, для цього його потрібно захистити від атмосферних опадів та підтоплень, якщо торкнутися мокрого генератора або підключених до нього приладів, можна отримати ураження струмом; перед заправкою електростанції їй потрібно дати охолонути, інакше паливо може спалахнути та викликати пожежу і травмування людини, яка здійснює її обслуговування; забороняється зберігати запас бензину поряд із генератором.

Найпростіший спосіб безпечного використання електростанції – під’єднати до генератора подовжувач і до нього вже включити ті електроприлади, в яких є потреба.

Якщо ж є необхідність під’єднати генератор до всієї будівлі, перед цим необхідно від’єднати будинок від зовнішніх електромереж, тобто вимкнути автомати на ввідному щитку або викрутити плавкі запобіжники (пробки).

Проте, якщо у будинку (дачі) часто відбувається припинення постачання електричної енергії, у Державній інспекції енергетичного нагляду рекомендують під’єднати електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву (АВР). Це має здійснюватися виключно за інструкцією виробника. Рубильник або АВР повинен знаходитися в схемі мережі будівлі після лічильника та ввідного автоматичного вимикача.

Наполегливо рекомендується, щоб роботи з приєднання електростанції до мереж будівлі виконували спеціалісти.

Також при встановленні генератора забороняється виконувати підключення електростанції до мережі будівлі якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну здатність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт). Тобто, під’єднати електростанцію до найближчої розетки в будівлі, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники, можна лише перевіривши параметри розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт).

В іншому випадку, коли електростанція має більшу потужність, підключати її до звичайної побутової розетки заборонено. Наслідком перевищення максимального навантаження є значний нагрів контактних з’єднань, пошкодження ізоляції й, як наслідок, коротке замикання в електричній проводці та виникнення пожежі в будівлі.

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