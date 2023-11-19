Як розпізнати неякісне паливо: топ порад для водіїв

На українському ринку завжди було чимало бензину сумнівної якості. Як правило, його реалізують по значно дешевших цінах. Про те, як розпізнати неякісне паливо та як він може вплинути автомобіль розповідає OBOZ.UA, передає НСН.

Як розпізнати неякісне паливо

Неякісний бензин може мати неприємний запах, бути забарвлений в темнішу або світлішу сторону, мати забруднення. Також можна звернути увагу на марку бензину та його виробника – якщо це маловідомий виробник або надто дешевий бензин, то є ризик неякісного палива.

Крім того, якщо після заправки автомобіль починає погано працювати, то це також може свідчити про неякісний бензин. Якщо бензин неякісний, то можуть виникнути такі проблеми:

Збільшення споживання палива. Зменшення потужності двигуна. Відчуття дрібних поштовхів під час руху. Зменшення швидкості руху. Підвищення рівня шуму під час роботи двигуна. Поява чорного диму з вихлопної труби.

Якщо виникають такі проблеми, то можна припустити, що бензин неякісний. У такому випадку, слід звернутися до надійного постачальника палива або до сервісного центру для перевірки двигуна та системи паливоподачі.

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