Справжній збір для військових чи оборудки аферистів: як розпізнати

З першого дня війни українці та люди з усього світу стали переказувати гроші для ЗСУ, закупівлі медикаментів та підтримки тих, хто втік від бомбардувань та окупації в інші регіони. Як зберегти холодну голову та не стати жертвами шахраїв розповідає видання Бабель, передає НСН.

Справжній збір для військових чи оборудки аферистів

Волонтери допомагають ЗСУ з 2014 року. Якщо на початку війни вони часто закуповували їжу, одяг, пальне, то зараз — дрони, тепловізори, автівки, а фонд «Повернись живим» (ПЖ) — навіть зброю. Скільки на потреби фронту зібрали волонтери — підрахувати неможливо, але лише два великі фонди — ПЖ і «Фонд Сергія Притули» — від початку війни отримали майже 15 мільярдів гривень пожертв. Великі суми зборів приваблюють шахраїв, які виманюють гроші під виглядом допомоги військовим. Щодня їх стає все більше. Як не стати жертвою зловмисників і допомагати тим, кому це справді потрібно?

Військовий просить зробити збір для нього. Як перевірити, чи він потрібен?

Волонтерка Ірина Вовк пояснила, що зазвичай фонди працюють з тими військовими та підрозділами, з якими вони вже співпрацювали. Тобто, коли довіра вже є. Проте якщо це нова людина, то потрібно ставити обов’язкові питання: у якому підрозділі служить людина, де він перебуває (без конкретних деталей), номер військової частини. Згодом треба перевірити інформацію про цю військову частину, порадитися зі знайомими військовими (вони можуть мати певні контакти).

“Спробуйте забити в пошуку соцмережі назву бригади, щоб знайти людей звідти. Або напишіть пост у соцмережах, але попросіть відповідати у приватні повідомлення, щоб у коментарях хтось не видав закриту інформацію”, – радить волонтерка.

Найпростіше – це попросити офіційного листа від військової частини з підписом командира, де буде написано, що саме потрібно. Проте можливо, що в цьому випадку листування може затягнутися і буде втрачено час.

Якщо просять купити дрон

Важливо уточнити, чи військовий є пілотом, на чому і як довго він літає, де зараз перебуває і які там умови. Також не завадить спитати, якої версії потрібен дрон, яка прошивка, чи є в підрозділу антени. Якщо все одно лишаться питання, то можна звернутися за допомогою до досвідчених волонтерів.

Чи треба збирати й донатити на побутові запити — броніки, їжу, форму?

Директор департаменту стратегічних ініціатив “Повернись живим” Іван Науменко зазначив, що тут немає однозначної відповіді, але він проти таких зборів. Він зазначив, що зараз ситуація не така, як у 2014 році: їжею захисники точно забезпечені. Такі запити, на думку волонтерки Ірини Вовк, лише відволікають увагу від чогось важливішого. Вона підкреслила, що краще задонатити на дрон, який точно збереже життя бійця, ніж на шкарпетки.

Бачу збір у стрічці — як зрозуміти, що він чесний?

Такі публікації зі зборами дуже часто можна побачити в соціальній мережі. Якщо у вас є спільні знайомі з людиною, яка опублікувала інформацію про збір, то можна спитати, хто ця людина. Також експерти підкреслили, що є речі, які можуть насторожити. Наприклад, якщо це збори на зброю. Річ у тім, що в Україні, крім держави, офіційно за кордоном може купувати зброю лише фонд “Повернись живим”.

“Мова йде саме про важку, а не стрілецьку зброю, яку можна купити доволі вільно. Ті самі міномети теоретично можна придбати й привезти в частину, але це дуже складно і вдалих прикладів ще не було». Збір на зброю може бути щонайменше невиконаним, а як максимум — шахрайським”, – пояснив Іван Науменко.

Також важливо звертати увагу на те, як саме написаний запит на збір. Насторожити має надто емоційне повідомлення. Наприклад, “Терміновий збір на Бахмутський напрямок”, де немає жодних деталей.

Чи має значення, куди збирати чи донатити — на картку чи на банку?

Експерти зазначають, що банка краще. Адже так кожен бачить, скільки грошей треба зібрати, і це додає збору довіри. Проте нерідко волонтери збирають кошти й на свою картку: все залежить від довіри та певної репутації.

Якими повинні бути звіти?

Звіт повинен мати фотографії та відео. Це доводить, що гроші дійсно спрямували на допомогу захисниками та військові отримали цю підтримку. Також у звіті повинні бути договори або фіскальний чек з покупки. Необов’язково публікувати це все, проте це важливо мати, щоб надавати інформацію у випадку запитів.

Куди краще донатити — напряму військовим чи волонтерам або у фонд?

Нерідко не тільки волонтери, але й військові чи їхні родичі роблять збори самостійно. Якщо ви особисто знаєте цю людину, то можна підтримати її, кажуть експерти. Проте якщо не бачите надійних зборів – краще спрямувати кошти на донат у фонд.

Як перевіряти фонди?

У надійного фонду повинна бути відкрита звітність. На порталі необхідна ліцензія та документи про реєстрацію. Якщо ж сталося так, що ви випадково задонатили на шахрайський збір – попередьте інших людей, а також можна подати заяву до поліції. Можливо, зловмисників притягнуть до відповідальності.

“Для справжніх волонтерів будь-яка перевірка не страшна, вони легко її пройдуть — покажуть документи, звіти, фото. Найбільше волонтерам шкодять не запитання, куди підуть гроші, а нечесні збори. Буває так, що і військові зловживають довірою волонтерів. У нас були випадки, коли ми купували тепловізор військовим, а потім бачили його в ломбарді у Краматорську. Мінімальний фактчек зборів допоможе направити гроші туди, де вони справді потрібні”, – зазначила волонтерка Ірина Вовк.

А якщо задонатив на шахрайський збір?

Мінімум, який ви можете зробити, — поскаржитися на сторінку, залишити коментар, що збір нечесний, щоб попередити інших. Можна спробувати скооперуватися з тими, хто теж донатив шахраям, і подати заяву в поліцію. Так імовірність, що шахрая притягнуть до відповідальності, вища.

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