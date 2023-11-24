ЗСУ підірвали склад з посилками для окупантів і самими окупантами на Запоріжжі (відео)

ЗСУ підірвали склад з посилками для окупантів і самими окупантами на Запоріжжі. Про це повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський, передає НСН.

Приліт стався у селі Тарасівка Запорізької області. Окупанти розмістили речовий склад в одній з місцевих адмінбудівель. Після того, як туди завезли посилки, сталася «бавовна».

Окупант скаржиться, що внаслідок точного удару ЗСУ у Запорізькій області було знищено речовий склад ЗС РФ. Військові, які перебували там, також загинули, — написав Казанський

В підтвердження своїх слів він оприлюднив два відео. На одному російський волонтер розповідає про приліт в будівлю, на іншому показано те, що залишилося від складу окупантів.

Склад у Тарасівці — будинок з білими колонами, на жаль, підірвали. Якщо хтось не встиг отримати свої посилки, вибачте. Ми, що могли, робили, привезли, передали. Хлопці, які перебували в складі, загинули. Бо вони там зачинені були всередині. Вчора привезли, вчора поїхали, а сьогодні він вже підірвався, — жаліється росіянин

ЗСУ підірвали склад з посилками для окупантів: відео

На кадрах видно, що від будівлі мало що залишилося.

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