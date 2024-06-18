ОФІЦІЙНО! Ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини!

Ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини. Ворог наступає танковими полками. Застосовує КАБи і хімічну зброю. Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада у своєму Телеграм-каналі о 15:40 18 червня.

Зазначається, що смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною — сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів — вийти до н. п. Чернещина — Першотравневе, з подальшим захопленням н.п. Борова, – йдеться у повідомленні, передають Новини України – НСН.

Щоб вийти на кордони Луганщини, ворог застосовує танки, КАБи і хімічну зброю

Проти підрозділів бригади — 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії рф. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю.

Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 — це трьохсоті.

На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат зс рф щотижня.