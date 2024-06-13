«Роти сточують буквально до нуля»: що відбувається на фронті на Харківщині

Про те, що відбувається на фронті на Харківщині, інформують аналітики DeepState та американського Інституту вивчення війни. Також свою оцінку подій на Куп’янському напрямку надав український військовий журналіст Юрій Бутусов.

Що відбувається на фронті на Харківщині

Росіяни закріпилися у Вовчанську

Російські окупаційні війська продовжують атакувати під Вовчанськом, закріпившись на позиціях у Харківській області. Про це повідомляє DeepState, – передають Новини України – НСН

Аналітики DeepState зазначають, що росіяни змогли закріпитися в районі Агрегаторного заводу у Вовчанську Харківської області.

Деякі успіхи окупантів у Вовчанську підтверджують і в Інституті вивчення війни.

Під час наступальних дій на північ і північний схід від Харкова, російські війська трохи просунулися у Вовчанську, – йдеться у свіжому звіті ISW

За інформацією інституту, 12 червня російські війська здійснили невелике просування на південь від вулиці Михайла Коцюбинського на північному сході Вовчанська, використовуючи бронетехніку для підтримки піхоти. Російські ЗМІ повідомляють, що рф вдалося захопити ще одну будівлю в районі Агрегатного заводу, просунувшися на 200 метрів углиб міста. Також зазначається, що окупанти просунулися на схід від Вовчанська.

Один із російських воєнковір заявив, що ЗС рф втратили кілька бойових машин піхоти та броньованих машин МТ-ЛБ під час спроби проникнути на територію заводу.

За даними ISW, ЗС рф продовжують наземні атаки в районах Тихе, Липці та Глибоке 11 та 12 червня.

Посилаючися на джерела в інституті стверджують, що Сили оборони проводять контратаки в районі Глибокого.

«Роти сточують буквально до нуля» під селищем Борова

Військовий журналіст Юрій Бутусов розповів про ситуацію у селищі Борова на куп’янському напрямку, яку обороняє 3-тя штурмова бригада. На це селище росіяни почали наступ місяць тому – 12 травня.

Бутусов каже, що українські воїни тримаються немов леви, але їм потрібна підтримка.

Щоб витрачати менше сил у війні, треба посилювати вчасно тих хто тримається, щоб потім не затикати те, що провалилось, – пише журналіст

Він розповідає, що за місяць свого наступу Росія в полосі 3-ї ошбр понесла величезні втрати.

А саме:

42 полонених (зокрема, 11 червня бригада оприлюднила відео з 30 полоненими)

866 ліквідовано, 1720 поранених;

Знищено та уражено: 8 гармат; 5 САУ; 6 танків; 23 бронемашини; 21 міномет.

Борова на мапі:

Співвідношення втрат по людям – росіяни втрачають навіть не в рази, а на цілий порядок більше. Я особисто бачив як росіяни проводили атаки на один з наших опорників 3-ї ошбр, кидаючи в бій спочатку відділення з десяти солдат, потім групи з трьох-чотирьох, а потім буквально по одному солдату. Відео самогубчих атак одинаків оприлюдню коли дозволить обстановка. Ворожі штурмові роти сточують буквально до нуля. Але російське командування продовжує поповнювати свою піхоту для продовження атак, – розповідає Бутусов

Він стверджує, що 3-тя ошбр потребує також негайного поповнення, щоб провести ротацію піхотних підрозділів та продовжувати знищувати російські резерви з таким саме високим темпом.

За словами журналіста, обстановка для нас в цілому дуже важка, але вигідна, оскільки росіяни розбивають резерви, намагаючись прорвати нашу оборону, і тим самим не можуть направити їх на інші напрямки.

Поки 3-тя ошбр зберігає боєздатність, і оператори дронів не сидять в окопах, а нищать ворога технікою, цей рубіж буде триматись без проблем. Але якщо резерви не підійдуть вчасно, ворогу вдасться просунутись, і ми втратимо вигідний рубіж. Сподіваюсь, українське командування бачить обстановку та зможе вчасно зреагувати, – констатує Бутусов

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