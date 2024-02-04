Низка українських ЗМІ, посилаючись на телеграм-канали, напередодні повідомили про те, що ЗСУ ліквідували російського генерала Татаренка під час удару по «Бельбеку». Речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк прокоментувала цю інформацію в ефірі телемарафону, передає НСН.

За даними Гуменюк, українські офіційні джерела не підтверджують ліквідацію генерал-лейтенанта Олександра Татаренка, а інформація є вкидом російської пропаганди. Також речниця сказала, що росія вдає, ніби нічого не змінилося після атаки. А насправді результат від знищення командного пункту на аеродромі “Бельбек” дуже потужний. Через це росіяни намагаються продовжувати тиск на представників свого війська і на своє населення.

Очевидно, це дуже потужний вплив. Недаремно вони намагаються навіть в гібридному полі продовжити тиск на своїх представників війська і своє населення. Зокрема, вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують. Таким чином вони намагаються спровокувати так звану помсту, виправдовуючи свої терористичні дії, тому що мститися нам нема за що, вони просто ведуть проти нас терористичну війну. Ми відбиваємо своє. Очевидно, знищення командного пункту впливає на керування авіацією в цілому. Але якраз тут ми проглядаємо намагання зобразити, що нічого не змінилося, – сказала Гуменюк

Чи справді ліквідували російського генерала Татаренка під час удару по «Бельбеку»

Навіть після втрат, окупанти намагаються поновити бомбордування.

Вони навіть попри ризики застосування авіації в нашої зоні відповідальності, роблячи висновки з того, що три винищувачі-бомбардувальники було втрачено, авіаційний розвідувальний пункт, командний пункт, тепер такий потужний удар по пункту базування, вони намагаються поновити бомбардування, зокрема і керованими авіабомбами. Удар по Херсону в такий самий спосіб був спрямований емоційно і морально саме на цей напрямок – переконати, що нічого не змінилося, і тактична авіація так само продовжує загрожувати мирному населенню і в цілому Україні, – додала речниця

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