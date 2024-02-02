Удар по аеродрому «Бельбек»: про результати розповіли у Повітряних Силах

31 січня стався удар по аеродрому «Бельбек» в окупованому Криму. У Повітряних Силах України розповіли про результати, передає НСН.

В результаті атаки на аеродромі пошкоджені щонайменше три російські літаки. Є втрати і серед особового складу російського війська.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, найкраще підтвердження ураження — це супутникові знімки, які вже є у відкритому доступі, а також некрологи окупантів у російських пабліках.

Вони самі публікують і визнають інформацію про ураження щонайменше трьох літаків, потім особовий склад був знищений, і це підтвердження, що не всі цілі збиті, — сказав Юрій Ігнат

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що «українські пілоти обовʼязково повернуться додому на рідне летовище», та подякував усім, «хто долучився до очищення Криму» від окупантів. На аеродромі «Бельбек» раніше базувалася одна з українських бригад.

Росія офіційно не визнала удар по «Бельбеку». Там лише заявляли, що над Кримом збили близько 17 ракет.

А от, згідно із даними російських воєнкорів, таки було підбито три літаки окупаційних військ.

Також ворожі пабліки зазначають, що під час удару по Бельбеку було ліквідовано десятьох військовослужбовців, серед яких – командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

Зазначається, що двома ракетами було уражено командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, а інша ракета потрапила до зв’язку аеродрому.

Для росіян стало несподіванкою те, якою траєкторією ЗСУ запустили ракети по Бельбеку, пише український паблік ‘Кримський вітер’.

Нагадаємо: «Прихисток» там знайшли 5 ракет – що кажуть в ЗСУ про удари по Криму 31 січня

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