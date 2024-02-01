«Прихисток» там знайшли 5 ракет – що кажуть в ЗСУ про удари по Криму 31 січня

В ЗСУ прокоментували удари по Криму 31 січня. Інформацію надали речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк і речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН.

Під час атаки на військові об’єкти росіян у тимчасово окупованому Криму вчора, 31 січня, “прихисток” знайшли п’ять ракет. Загарбники самі це визнали. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Окупанти вже й самі визнали, що п’ять ракет знайшли “прихисток” на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося, – сказала Гуменюк

Окрім того, за її словами, росіяни зізналися, що перед атакою не встигли розосередити льотний склад на аеродромі “Бельбек”.

Це підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим – це Україна і ми повертаємо своє, – наголосила речниця

Повітряні сили Збройних сил України можуть завдавати регулярні удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму, бо мають для цього інструменти.

Таку заяву в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зробив Юрій Ігнат, полковник, речник командування Повітряних сил ЗСУ. Військовий також сказав, що наразі не може підтвердити, що саме було уражено на аеродромі Бельбек в окупованому Криму – для цього необхідно дочекатися нових супутникових знімків.

Треба мати підтвердження, я не можу зараз так голослівно це заявляти. Є певна інформація, звичайно. Будемо чекати супутникові знімки – це вже беззаперечні будуть докази того, що та чи інша техніка виведена з ладу, скільки окупантів більше не повернуться до строю. Ну, і знищення інфраструктури, звичайно ж. Це те, що понизить спроможності Росії у повітряному просторі обох морів і їхні спроможності в завданні ударів по нашій державі. Методично, регулярно завдавати ударів, зменшувати їхні бойові спроможності: це можемо зараз робити, бо маємо деякі інструменти, – розповів речник ПС ЗСУ

Він також додав, що подібні удари по військових об’єктах сил РФ – це звична бойова робота, для якої використовують, серед іншого, і крилаті ракети. А для збільшення спроможностей ЗСУ у звільненні окупованих територій – їм потрібно більше засобів ураження і літаків, сказав Юрій Ігнат.

Знищення окупантів у Криму, знищення їх на летовищах – це вже не є чимось новим для нас, це звична бойова робота нашої тактичної авіації. Зокрема, удари крилатими ракетами по окупантах у Криму. Звичайно, треба більше і самих засобів ураження, і літаки хотілось би пошвидше вже отримати від наших партнерів, для того щоб і нам збільшити спроможності, – сказав військовий.

Напередодні командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму телеграм-каналі прокоментував ймовірну атаку на російський військовий аеродром Бельбек.

А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Отож, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідний аеродром. А зараз дякую всім, хто приєднався до очищення Криму від російської присутності! – написав Олещук.

Перед цим місцеві телеграм-канали публікували фото й відео, на яких нібито зафіксовано дим над Севастополем – зокрема, над аеродромом Бельбек.

Тим часом, російське видання ASTRA з посиланням на джерела пише, що під час вчорашнього бавовни ракета потрапила до пункту зв’язку на аеродромі ‘Бельбек’

Як пише ASTRA. йдеться про пункт зв’язку в/ч 80159. Внаслідок влучення там почалася пожежа, вогонь охопив 30 кв. м площі. Видання повідомляє, що попередньо постраждалих немає.

В свою чергу, міжнародні OSINT-дослідники вважають, що на Бельбеку прилетіло по радіолокаційному містечку. Їх цитує Телеграм-канал Кримський вітер.

Місце влучення снаряда, що прилітає на відео, можна точно оцінити на основі аналізу затримки прибуття звуку та світла (Бельбек, 31 січня 2024 р.). Імовірне місце вибуху ~ 44.67643, 33.55323. Фіолетова лінія: азимут від геолокації №1′. На графіку від Cambridge Pixel – ареал покриття РЛС аеродрому Бельбек, – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, окупанти повідомляли, що нібито збили над Кримом учора під час атаки 20 ракет.

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