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Тег:
Луганськ
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Пригостила пиріжками з канцелярськими кнопками: на Луганщині росіяни влаштували істерику через бабусю

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Журналіст
на Луганщині росіяни влаштували істерику

На Луганщині росіяни влаштували істерику через бабусю-«диверсантку». Літня жінка пригостила їх пиріжками з канцелярськими кнопками.

Пише «Обозреватель», передає сайт «новини України – НСН».

На окупованій території Луганщини, військові рф поскаржилися на бабусю, яка хотіла їх нагодувати пиріжками з канцелярськими кнопками.

Росіяни говорять, що їм треба завжди бути обережними на окупованих територіях. Бо всюди їх чекає небезпека.

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Про пиріжки з кнопками розповіли пропагандисти. За їх словами, дорогою до лінії фронту військові зустріли пенсіонерку зі Старобільська, яка пригостила їх пиріжками.

На Луганщині росіяни влаштували істерику

на Луганщині росіяни влаштували істерику

Коли окупанти почали ламати пиріжки руками, усередині виявили «сюрприз» – канцелярські кнопки. Військових рф закликали «виявляти обережність із подібними частуваннями і бути напоготові, бо ніколи не можна передбачити, де прихована небезпека».

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