На Бєлгородщині замайорів прапор України: на честь цього влаштували «салют» (відео)

На Бєлгородщині замайорів прапор України у неділю 9 червня. На честь цієї події тут влаштували святковий «салют».

І все це – робота дронів.

Про «бавовну» на Бєлгородщині та український прапор повідомляють російські телеграм-канали, передають Новини України – НСН.

На Бєлгородщині замайорів прапор України

Відомо, що дрон приніс і встановив прапор України у селі Безімено Грайворонського району на вежі звʼязку.

На відео можна побачити, як дрон пролітає та встановлює прапор на цю вишку.

Водночас губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков пізніше повідомив, що село Безімено Грайворонського міського округу нібито зазнало атаки за допомогою двох безпілотників.

За словами росіянина, перший безпілотник начебто скинув вибуховий пристрій на автомобіль. А інший літальний апарат буцімто скинув вибуховий пристрій на адміністративний об’єкт і тепер там пробитий дах.

Влаштували святковий “салют”

Крім того, на Бєлгородщині сьогодні сталося влучання у склад боєприпасів.

В одному із сіл чути гучну детонацію. Місцеві мешканці оприлюднили відео пожежі після атаки дрона. На запису – гучні вибухи і метушня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: «З дому ніхто не виходить: ні в школу, ні на роботу»: понад 100 дронів атакували Туапсе, Новоросійськ і Крим

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