Завдали 20 ударів ножем і підірвали гранатами: на Луганщині окупанти жорстоко вбили дівчину

На Луганщині окупанти жорстоко вбили дівчину. Злочин виявився настільки резонансним, що його навіть не вдалося приховати від російських ЗМІ, які і повідомили про чергове свідчення звірячої поведінки загарбників на окупованих територіях. Головного учасника і організатора кривавої розправи над місцевою мешканкою зараз судять.

Показово, що «асвабадітєля» на його батьківщині вважали героєм та пишалися ним, а сам він публікував відео, де читав вірші, присвячені таким же як і сам «хероям сво». Насправді ж – це просто загарбники і виродки, які не шкодують нікого. Навіть тих, хто мав із ними близькі стосунки.

Отже, на Росії судять старшого лейтенанта ВДВ за вбивство дівчини у так званій «ЛНР». Про це повідомляє російське видання «База», передають Новини України – НСН.

На Луганщині окупанти жорстоко вбили дівчину

За версією слідства, офіцер побоювався, що дівчина розповість про їхній зв’язок його дружині та наказав підірвати її гранатами, щоб тіло не впізнали.

Айдин Жамідулов підписав контракт із Міноборони країни-агресорки у січні 2022 року. Старший лейтенант проходив службу на посаді командира парашутно-десантного взводу десантно-штурмового полку 76 дивізії ВДВ. Наприкінці 2022 року в мережі розійшлося відео, в якому Жамідулов читав свої вірші, присвячені учасникам так званої «СВО». Наприкінці відео офіцер сказав, що вдома на нього чекає дружина та дві доньки.

За версією слідства, 13 січня 2023 року Жамідулов, та його підлеглий Олексій Дорожкін випивали у луганському кафе «Райдуга». Туди прийшла місцева мешканка Валентина Давронова, яка раніше перебувала у стосунках із Жамідуловим. Між військовим та дівчиною зав’язався конфлікт — як зазначено у звинуваченні, Жамідулов побоювався, що Валентина розповість про їхній зв’язок дружині. Жамідулов сказав підлеглим, що відвезе Валентину до її нового молодого чоловіка, а сам посадив її до КамАЗу, зв’язав, а Дорожкіну наказав заклеїти їй очі.

Валентину завели до солдатської лазні військової частини. Жамідулов сказав товаришам по службі, що вона — диверсантка. Мовляв, дівчина має татуювання з українською символікою, і вона займалася розвідкою для ЗСУ.

У лазні Жамідулов завдав Валентині близько двадцяти ножових поранень, а потім наказав сержантові Роману Плещеєву (його справа слухається окремо), добити жертву. Плещеєв не хотів її смерті і завдав дівчині ударів у область лівого плеча та правої ноги. Опівночі у лазню зайшов Дорожкін. Йому Жамідулов доручив завершити розпочате. Плещеєв пішов, а Дорожкін убив жертву ударом у серце.

За матеріалами слідства, після Жамідулов доручив підлеглим вивезти тіло за межі пункту тимчасової дислокації та підірвати трьома гранатами Ф-1, щоби труп не впізнали і не визначили причину смерті.

Злочин все ж таки розкрили, а фігурантів заарештував військовий суд. Наразі йдуть слухання у справі, оголошення вироку призначено на літо.

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