Чотирьох бійців батальйону «Запоріжжя» окупанти засудили до довічного ув’язнення. Всі Захисники – із Запорізької області. Вони обороняли Маріуполь.

Про судилище Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Ріа-Південь.

Чотирьох бійців батальйону «Запоріжжя» окупанти засудили до довічного ув’язнення

Зазначається, що в так званій «ДНР» окупанти влаштували чергове судилище над громадянами України, а саме уродженцями Запорізької області.

Чотирьох військовослужбовців 37 окремого мотопіхотного батальйону «Запоріжжя» — Владислава Кулика, Олега Колмичевського, Дмитра Добровольського та Олександра Ромашина — російські каратєлі звинуватили у замаху на вбивство мирних громадян та призначили українцям довічне позбавлення волі.

Розглядав справу «верховний суд донецької народної республіки». За версією окупаційного слідства, з березня до квітня 2022 року Владислав Кулик, Дмитро Добровольський та Олександр Ромашин, перебували на бойовій позиції на території Маріупольського металургійного комбінату. Там під командуванням Олега Колмичевського бійці батальйону «Запоріжжя» начебто стріляли з автоматів у трьох цивільних чоловіків, які проходили повз бойових позицій.

За версією окупаційного слідства, тоді від отриманих травм один із чоловіків помер.

У 2023 році рашисти вже виносили вироки Владиславу Кулику, Олегу Колмичевському, Дмитру Добровольському та Олександру Ромашину, — повідомили в днр-івській псевдопрокуратурі.

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