Удар по Лисичанську: окупанти заявили про 28 загиблих – що відомо (фото, відео)

Про удар по Лисичанську на Луганщині ворожі ЗМІ повідомили 3 лютого. Вранці у неділю окупанти повідомляють про 28 загиблих внаслідок обстрілу. НСН розповість, що про це відомо.

В окупованому російськими військовими Лисичанську Луганської області, як стверджує призначена Росією влада регіону і російські відомства, 28 людей загинули внаслідок обстрілу будівлі, де розташовувалася нібито пекарня. Повідомляється, що серед загиблих 18 чоловіків, 9 жінок та одна дитина. Також відомо про 10 поранених. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Удар по Лисичанську: які версії

В обстрілі представники так званої “ЛНР” звинувачують українських військових. Кажуть, що удару було завдано з HIMARS. Українська сторона повідомлення про обстріл наразі не коментувала.

Зазначимо, що на фото, які є у відкритому доступі, видно: прилетіло по ресторану «Адріатика».

Ресторан знаходиться у приватному секторі, далеко від центру міста. Його приміщення дійсно сполучається з пекарнею. Кондитерський цех, де виготовляли торти, був на першому поверсі, а ресторан — на другому.

Чи могло в невеличкій пекарні знаходитися одночасно 40 людей? Малоймовірно. Також малоймовірно, що в ресторан прийшло 40 простих місцевих мешканців. Адже, як відомо, у Лисичанську після окупації скрутна матеріальна ситуація. Місто сильно постраждало від бойових дій, тут важко з роботою, жителі скаржаться на проблеми з електропостачанням та теплом. Працюють лише декілька продуктових магазинів.

А от окупанти чи колаборанти цілком могли замовити банкет у ресторані.

Таку версію опосередковано підтверджують і місцеві проукраїнські ЗМІ, які повідомляють що в «Адріатиці» любили збиратися кадирівці.

Тож чекаємо офіційних заяв України і не віримо російській пропаганді.

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