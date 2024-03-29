В шести областях України пошкоджено об’єкти енергетики внаслідок атаки 29 березня

В шести областях України пошкоджено об’єкти енергетики внаслідок масованої ворожої атаки 29 березня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН.

Масована повітряна атака росіян у ніч на 29 березня призвела до пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в шести регіонах України.

За словами глави уряду, пошкодження об’єктів енергосистеми зафіксовано у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Спровоковані ракетною атакою пошкодження призвели до того, що в низці регіонів країни ввели аварійні відключення електроенергії.

Яка ситуація в енергетиці станом на зараз

В Укренерго, своєю чергою, розповіли детально про ситуацію в енергетиці станом на 12:00.

Внаслідок нічної атаки постраждали теплові та гідроелектростанції. На об’єктах триває огляд пошкоджень, при потребі працює ДСНС. Одночасно були пошкоджені високовольтні лінії електропередачі 330 кВ «Укренерго», розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Зараз, через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії тільки на Криворіжжі. В регіоні з ночі діють аварійні відключення.



Надвечір, при зростанні споживання, можливо застосування заходів обмеження споживання в інших областях східного та дніпровського регіонів.

На Харківщині вночі споживання не обмежувалось. Але вранці, із зростанням споживання, Диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений застосувати заходи обмеження. Наразі, згідно з графіками погодинних відключень обленерго, знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.

Попри нічний удар по електростанціях, енергосистема працює збалансовано. Дефіцит електроенергії не прогнозується. Грозовий фронт, що проходить Україною, сприяє роботі вітрових електростанцій. На теплових електростанціях включено в роботу три енергоблоки.

Вчора в енергосистемі в години активної роботи сонячних та вітрових електростанцій утворився профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит «Укренерго», польський оператор енергосистеми PSE, з 11:00 до 15:00 надавав аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії.

Сильний вітер та дощ завдали суттєвих пошкоджень мережам обленерго — на ранок знеструмлено понад 200 населених пунктів в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецький областях.

З інших причин знеструмлено 374 населені пункти.

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