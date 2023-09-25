Офіційно: в Криму ліквідовано командувача ЧФ РФ і ще 95 офіцерів і солдат

В Криму ліквідовано командувача ЧФ РФ і ще 95 офіцерів і солдат. Такими даними порадували офіційно сьогодні Сили Спеціальних Операцій ЗСУ, передає НСН.

ССО оприлюднили оновлену інформацію по втратам противника в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення БДК «Мінськ» та штабу чф рф.

Враховуючи факт, що БДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта.

А після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.

Йдемо далі! – кажуть наші Захисники

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