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Офіційно: в Криму ліквідовано командувача ЧФ РФ і ще 95 офіцерів і солдат

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Офіційно: в Криму ліквідовано командувача ЧФ РФ і ще 95 офіцерів і солдат
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В Криму ліквідовано командувача ЧФ РФ і ще 95 офіцерів і солдат. Такими даними порадували офіційно сьогодні Сили Спеціальних Операцій ЗСУ, передає НСН.

ССО оприлюднили оновлену інформацію по втратам противника в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення БДК «Мінськ» та штабу чф рф.

В Криму ліквідовано командувача ЧФ РФ і ще 95 офіцерів і солдатВраховуючи факт, що БДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування,  особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта.

А після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.

Йдемо далі! – кажуть наші Захисники

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