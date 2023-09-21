У Нагірному Карабаху ліквідовано замкомандувача російських «миротворців», повідомляє з посиланням на російські ЗМІ Інформаційний Спротив, передає НСН.

Замкомандувача з військово-політичної роботи російського «миротворчого контингенту», капітан 1 рангу Іван Ковган із Гаджієво (Мурманська область) загинув у середу внаслідок нападу на автомобіль «УАЗ» у невизнаному Нагірному Карабаху.

За даними міноборони Росії, 20 вересня, під час повернення зі спостережної посади «миротворчого контингенту» в районі н.п. Джанятаг автомобіль з російськими військовослужбовцями зазнав обстрілу.

За даними розпропаганди, внаслідок обстрілу загинули четверо російських «миротворців».

РосЗМІ пишуть, що капітан загинув за три дні до свого 53 дня народження.

Штатна посада Ковгана – заступник командувача підводних сил Північного флоту з військово-політичної роботи.

Один із колег ліквідованого заявив, що Ковган «був військовим моряком, а загинув у горах від зрадницької кулі».

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