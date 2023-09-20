Кінець війни: Нагірний Карабах капітулював перед армією Азербайджану

Ось, схоже, і кінець війни, яка тривала століттями. Принаймні на даному етапі. Невизнаний Нагірний Карабах капітулював перед армією Азербайджану, передає НСН, посилаючись на низку джерел.

Влада невизнаного Нагірного Карабаху прийняла пропозицію російських миротворців про припинення вогню, йдеться у заяві інформаційного центру невизнаної республіки.

«Протягом двох днів завзятих боїв підрозділи Збройних Сил Арцаха героїчно оборонялися від противника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат. На жаль, арцахська сторона також має втрати і поранених, а на деяких ділянках противнику вдалося прорватися до бойових позицій Сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг», – йдеться у заяві

У зв’язку з цим «влада» Карабаха «приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню».

Бойові дії, згідно з домовленостями з російською стороною, мають бути припинені о 13:00 20 вересня.

У рамках угоди «армія оборони Нагірного Карабаху» буде повністю роззброєна, її бойову техніку — утилізовано, а підрозділи збройних сил Вірменії — повністю виведено із зони, де розгорнуть російський миротворчий контингент.

Питання з Азербайджанською стороною щодо «реінтеграції» та забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі у місті Євлах 21 вересня.

У Міноборони Азербайджану підтвердили ці дані.

Азербайджан має надати коридор для евакуації мешканців, а на завтра, 21 вересня, заплановано зустріч у Євласі з представниками вірменського населення Карабаху для обговорення питань реінтеграції.

За добу армія невизнаної республіки втратила в боях майже половину своїх збройних сил, а у військ закінчилися боєприпаси. Є жертви серед цивільного населення – серед них діти.

Зазначимо, що Вірменія не брала участі у розробці тексту щодо припинення вогню в Карабаху – про це заявив Пашинян.

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